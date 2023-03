„Komplett neu“ für Kaufbeuren: Neuer Zweig fürs JBG?

Von: Marco Tobisch

Am JBG könnte es ab 2024 einen neuen wirtschaftswissenschaftlichen Zweig geben. Nur die Zustimmung des Ministeriums fehlt noch. © Tobisch

Kaufbeuren – Gut möglich, dass Schüler des Jakob-Brucker-Gymnasiums (JBG) ab dem Schuljahr 2024/2025 neben dem humanistischen, sprachlichen und naturwissenschaftlichen Zweig (ab der achten Klasse) einen weiteren Zweig wählen können: nämlich einen wirtschaftswissenschaftlichen. Notwendig ist nur noch ein Beschluss des Kultusministeriums. Dazu tauschte sich Rektor Christof Walter nun mit Kultusstaatssekretärin Anna Stolz aus.

Wie auf der JBG-Homepage zu lesen ist, sollen die Schwerpunkte des „Wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasiums“ künftig auf Wirtschaft und Recht sowie Wirtschaftsinformatik liegen. Hintergrund fürs neue Angebot ist laut Walter ein rückläufiges Interesse bei den sprachlichen Zweigen.



Schulleitung, Lehrerkonferenz, Elternbeirat, SMV und Sachaufwandsträger haben sich bereits dafür ausgesprochen, die zusätzliche Ausbildungsrichtung beim Kultusministerium zu beantragen. Der Antrag werde fristgerecht im Sommer 2023 eingereicht, erklärte der Schulleiter im Gespräch mit dem Kreisboten. Mit einer Entscheidung rechnet er bis Weihnachten. Sollte das Ministerium seinen Segen erteilen, wären die heutigen Sechstklässler die ersten Schüler, die 2024 den wirtschaftswissenschaftlichen Pfad beschreiten – das wäre der „frühestmögliche Weg“, betont Walter.

Beim Besuch von Staatssekretärin Stolz, initiiert vom Landtagsabgeordneten Bernhard Pohl (beide FW), bekräftigte Walter: Der neue Zweig wäre „eine tolle Sache für die Stadt und ein komplett neues Angebot, das es noch nicht gibt“. Stolz versprach, sie nehme das gerne mit nach München.



Bernhard Pohl erklärte, die Einführung eines wirtschaftswissenschaftlichen Zweiges sei eine „herausragende Geschichte“, denn ein Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge sei heutzutage eine fundamentale Grundlage. „In allen Bereichen – etwa in Krankenhäusern oder Handwerksberufen – werden heute wirtschaftliche Kompetenzen erwartet“, bestätigte auch MdL Franz Josef Pschierer (FDP). Es gehe also keinesfalls darum, mehr Schüler für ein BWL- oder Marketing-Studium zu begeistern, sondern schlichtweg darum, auf künftige Herausforderungen in der modernen Arbeitswelt vorzubereiten, so der Tenor der Gesprächsteilnehmer.