Fachkräfte gesucht

Konjunktur im Ostallgäu stabilisiert sich, Investitionsschub bleibt aber weiterhin aus

Von: Klaus-Dieter Körber

Teilen

Stellten in Kaufbeuren die IHK-Frühjahrsumfrage vor: Gerhard Schlichtherle (v. li), Vizepräsident der IHK Schwaben, und Peter-Leo Dobler, IHK-Regionalvorsitzender. © Körber

Kaufbeuren/Ostallgäu – Dreimal im Jahr startet die IHK für den Landkreis Ostallgäu und die Stadt Kaufbeuren eine Umfrage zur aktuellen Geschäftslage und den Erwartungen der Unternehmen. Aus den dabei erzielten Ergebnissen lassen sich Konjunkturindex und derzeitige Stimmung in den Betrieben und Unternehmen im hiesigen Wirtschaftsraum ablesen und Rückschlüsse ziehen. In einem Pressegespräch stellten IHK-Regionalvorsitzender Peter-Leo Dobler, Vizepräsident Gerhard Schlichtherle und Regionalgeschäftsführer Björn Athmer die Ergebnisse und Zahlen der nunmehr zweiten Konjunkturumfrage fürs Jahr 2023 vor.

Demnach beurteilen 52 Prozent der Betriebe im Ostallgäu die derzeitige Geschäftslage als gut. Derweil berichten aber auch neun Prozent der befragen Unternehmen von einer aktuell schlechteren Situation. Allgemein seien jedoch die Erwartungen, so Björn Athmer, deutlich optimistischer als noch zum Jahresbeginn – 24 Prozent erwarten eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage.



Auch der IHK-Konjunkturindex für den Landkreis Ostallgäu und die Stadt Kaufbeuren ist im Vergleich zum Januar 2023 um 5 Punkte, auf derzeit 123 Punkte, gestiegen. Damit ist die Stimmung hierzulande besser als in Gesamt-Bayerisch-Schwaben, wo dieser Index bei nur 113 Punkten liegt. Viele Unternehmer würden wieder optimistischer in die Zukunft blicken, nachdem die befürchteten „Worst-Case-Szenarien“ infolge der Energiekrise gottlob nicht eingetreten seien, erklärte Athmer.

Allerdings, so der Regionalgeschäftsführer weiter, sehe er keine allzu große Veranlassung zum grenzenlosen Jubel. Ihm fehle, trotz der Stabilisierung der konjunkturellen Lage, der erhoffte und auch notwendige Investitionsschub im Inland. Das Fehlen dringend benötigter Arbeits- und Fachkräfte sowie die enorm hohen Energie- und Rohstoffkosten wirken als „Bremsklötze“ und sorgen dafür, dass die deutsche Wirtschaft auch weiterhin international nicht wettbewerbsfähig sei. Hier müsse die Politik schnellstens handeln, um einen schleichenden Verlust der industriellen Substanz – auch im Ostallgäu – zu verhindern, fordert Athmer.



Regionalvorsitzender Peter Leo Dobler bezeichnete sowohl den Arbeits- und Fachkräftemangel als auch die gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise mit jeweils 65 Prozent in seiner Risikobewertung als größte Gefahrenpunkte für die derzeitige wirtschaftliche Entwicklung. So seien eine sinkende Inlandsnachfrage und steigende Arbeitskosten für rund jedes zweite Unternehmen ein wirtschaftliches Risiko.

Fachkräfte gesucht

Mit einer Arbeitslosenquote von 2,6 Prozent herrscht im Allgäu praktisch Vollbeschäftigung. Für die Betriebe vor Ort bedeutet das aber auch eine große Herausforderung. Um entsprechend weiter produzieren oder Dienstleistungen anbieten zu können, benötige die heimische Wirtschaft dringend Fach- und Arbeitskräfte, wie Dobler eindringlich erklärte. Im Nachwuchsbereich und Ausbildungssektor sehe es ähnlich aus. Die Ausbildungsbereitschaft im Landkreis Ostallgäu sei hoch. Die Wirtschaft setze auf junge Menschen und würde gern mehr ausbilden.



Als Alarmsignal müssen laut dieser IHK-Umfrage die äußerst geringen Investitionsabsichten abgesehen werden. So wurden schon bei Kriegsausbruch in der Ukraine die Investitionen stark abgebremst und reduziert. Die damit einhergehenden steigenden Finanzierungskosten und Unsicherheiten bezüglich regulatorischer Vorgaben ließen derzeit keine weiteren belebenden Impulse erwarten.

Es braucht Investitionen

Dazu komme laut IHK noch, dass mit augenblicklich 62 Prozent der größte Teil von angestrebten Investitionen in Ersatzbeschaffung fließe. Die drei Fachleute waren sich hier einig: Wenn der erhoffte Investitionsschub weiterhin ausbleibt, verliert unser Wirtschaftsstandort schleichend aber beständig an wertvoller Substanz und das im Besonderen, wenn immer mehr Unternehmen notgedrungen im Ausland investieren.



So forderte Gerhard Schlichtherle zum Abschluss des Gesprächs die Politik dazu auf, wirtschaftliche Wettbewerbsnachteile in unserer Region, im Vergleich mit dem Ausland, zu minimieren und konkrete Schritte unverzüglich einzuleiten. „Die Politik muss endlich die großen wirtschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit anpacken. Die Infrastruktur muss ausgebaut, die Steuerlast auf ein international wettbewerbsfähiges Niveau gebracht und der dringend notwendige Bürokratieabbau vollzogen werden“, so Schlichtherle.