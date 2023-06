Konkrete Lohnforderungen: Aktivisten aus dem Einzelhandel stürmen die Kaufbeurer Innenstadt

Von: Felix Gattinger

Spontane Polonaise um den Brunnen am Obstmarkt: Trotz ihrer Ernsthaften Forderungen waren die Demonstrierenden auch offen für spaßige Aktionen. © Foto: Gattinger

Kaufbeuren – Deutlich mehr Lohn fordern die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Einzelhandels schon seit geraumer Zeit. Doch bei der von der Gewerkschaft verdi organisierten Demonstration am vergangenen Freitag wurde deutlich, dass es um weit mehr geht als um Geld, wenn man die aktuelle Krise im Einzelhandel bewältigen möchte.

Als kurz nach 9.30 Uhr beim Kaufbeurer Rathaus schlagartig ein Konzert von über 50 Trillerpfeifen losging, verfinsterten sich die Mienen eines jungen Brautpaares, das da gerade zur Trauung schreiten wollte. Kein Wunder, denn freitags wird hier traditionell viel geheiratet. Doch der Demonstrationszug bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern des Einzelhandels hatte feinfühligerweise nicht vor der historischen Fassade Aufstellung bezogen, sondern in der Passage daneben, die zum Parkhaus führt.

Um den Vermählungswilligen nicht den „schönsten Tag des Lebens“ mit ihrem Gepfeife zu vergällen, zogen die Demonstranten zügig am Rathaus vorbei die Kaiser-Max-Straße hinauf, um dann am Salzmarkt in die Fußgängerzone abzubiegen. Dabei forderten sie lautstark Lohnerhöhungen mit zwölf Monaten Laufzeit von mindestens 2,50 Euro pro Stunde – was die von den Arbeitnehmerverbänden angebotene Lohnerhöhung von drei bis vier Prozent deutlich übersteigen dürfte. Im Großhandel wird eine prozentuale Lohnerhöhung von 14 Prozent angestrebt.



Das aktuelle Angebot der Arbeitgeber sei eine Erhöhung von 52 Cent am Ende des Jahres und Ende 2024, dann nochmal 24 Cent, empörte sich Gewerkschaftssekretärin Manuela Karn, was von der Menge mit Geheul kommentiert wurde.



Darüber hinaus verlangten die Aktivistinnen und Aktivisten eine Erhöhung aller Ausbildungsvergütungen im Groß- wie im Einzelhandel um 250 Euro. Im Einzelhandel lägen diese aktuell bei etwa 900 Euro, so Karn.



Angst vor Altersarmut

Laut einer Pressemitteilung der Gewerkschaft stützen sich sämtliche Forderungen auf eine breit angelegte Befragung, an der sich knapp 6.000 Beschäftigte aus dem Einzelhandel und knapp 4.000 aus Groß- und Außenhandel beteiligt hatten. Etwa drei Viertel der Befragten bezweifelte, mit dem derzeitigen Gehalt ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Nahezu neun von zehn Befragten waren der Ansicht, dass ihre Rente aus dem derzeitigen Gehalt nicht vor Altersarmut schützt.



„Wenn ihr die Erhöhungen jetzt nicht bekommt, dann fehlt das Geld auch in Euren Rentenbeiträgen!“, rief Karn den Beteiligten zu, als sich der Tross johlend und trillernd durch die Fußgängerzone in Richtung der H&M-Filiale zur geplanten Abschlusskundgebung bewegte.„Heute ist nicht Donnerstag, heute ist Streiktag“, skandierten die Demonstrantinnen und Demonstranten.

Dass die Beteiligten nicht nur ein ernstes Anliegen, sondern auch Spaß an der Performance hatten, war dabei nicht zu übersehen. Teilweise hatte der Zug sogar etwas von einer lebhaften Studentendemo. Besonders während der Polonaise, welche die Demonstrierenden – einmal vorwärts, einmal rückwärts – um den Brunnen am Obstmarkt hinlegten. Dass die Lage im Handel – insbesondere im Einzelhandel – aber ernst ist, wurde auf der Abschlusskundgebung und bei Gesprächen deutlich.



Die seit Jahren steigenden Umsätze im Handel erhöhten den Bedarf an Verkäufern und anderen Fachkräften, erklärte die Gewerkschaftssekretärin. Gleichzeitig kündigten immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil man ihnen Vollzeitstellen verweigere und sie nur noch in Teilzeit arbeiten und dabei völlig flexibel zur Verfügung stehen sollten. „Die wollen lieber drei flexible Teilzeitkräfte statt zwei in Vollzeit. Viele sagen sich nun: Für das wenige Geld, das ich so verdiene, kann ich mich auch in eine Fabrik ans Fließband stellen und montags bis freitags von neun bis sieben Uhr arbeiten“, so Karn. Sie plädierte in diesem Zusammenhang auch für eine Verschlankung der Öffnungszeiten im Einzelhandel.



Um all diesen Forderungen Gewicht zu verleihen, waren etwa 60 Beschäftigte zur Demo gekommen – aus den Kaufland-Filialen in Kaufbeuren, Memmingen und Weilheim sowie den Kaufbeurer Zweigstellen von H&M, Dehner und V-Markt. Am 12. Juli bereits gehen die Tarifverhandlungen für den Einzelhandel in die dritte Runde.