Kraftisrieder nehmen ihr „Kraftwerk“ in Besitz

Von: Michael Dürr

Teilen

Insgesamt waren es hunderte Gäste, die sich zur feierlichen Einweihung des Dorfgemeinschaftshauses mit ökumenischem Gottesdienst und musikalischer Begleitung eingefunden hatten. © Michael Dürr

Beachten Sie auch unsere Fotostrecke am Ende des Beitrags!

Kraftisried - Der Himmel zünftig-bayerisch in Weiß und Blau, überall nur strahlende Gesichter, ein ganzes Dorf in Feierlaune. Und es gab etwas zu feiern in Kraftisried: Das neue Dorfgemeinschaftshaus wurde eingeweiht, die Kraftisrieder haben beim Tag der offenen Tür ihr „Kraftwerk“ in Besitz genommen. Eine Besucherin sprach wohl allen aus dem Herzen: „Mein Gott, ist das toll geworden!“

Es waren hunderte Gäste, die sich im Verlauf des Tages das schmucke neue Haus mitten im Ort anschauten, alle Räume inspizierten und sich an diversen Schautafeln über die Details des Baus informierten. Draußen konnte man bei Blasmusik von der Kraftisrieder Musikkapelle gemütlich zusammensitzen, konnte lecker speisen oder den Kindern beim Spielen zusehen.

Am Vormittag hatte es im Festsaal im ersten Obergeschoss des Kraftwerks zunächst einen ökumenischen Festgottesdienst mit den Pfarrern Edward Wastag und Klaus Dinkel (er war aus Marktoberdorf gekommen) gegeben, der vom Kirchenchor unter der Leitung von Hermann Huber und der Kraftisrieder Blaskapelle musikalisch gestaltet wurde. Die Geistlichen stellten das Thema Kraft, vor allem positive Kraft, in den Mittelpunkt ihrer Predigten. Da der unter den rund 150 Gästen im rappelvollen Saal weilende pensionierte Weitnauer Pfarrer Dr. Rudolf Funk (der seit vier Jahren in Kraftisried wohnt) der augenzwinkernden Aufforderung Wastags, doch ebenfalls zu den Menschen zu sprechen, nicht nachkommen mochte, gab Wastag Entwarnung: „Da habt ihr Glück gehabt, sonst hättet ihr euch eine dritte Predigt anhören dürfen.“

Dafür traten dann andere Redner ans Mikrofon, allen voran Bürgermeister Michael Adam. Der stellte unter Beifall fest, dass der neue Treffpunkt für die Dorfbewohner bestens gelungen sei. Adams Dank galt unter anderem den Gemeinderäten für die positive Begleitung des Baus, vor allem aber den vielen freiwilligen Helfern, die beim Bau mit angepackt hätten. Namentlich stellte er dabei Stephan Pracht heraus, der „die gesamten Zimmererarbeiten unter seine Fittiche genommen und mir wahnsinnig viel Arbeit abgenommen hat“. Ausdrücklich wünschte er Pracht, der nach einem schweren Unfall immer noch im Krankenstand ist, eine „gute und nachhaltige Besserung“.

Adams Dank galt des Weiteren den beiden anwesenden Landtagsabgeordneten Angelika Schorer (CSU) und Bernhard Pohl (Freie Wähler), die sich für das Projekt eingesetzt und Fördergelder vermittelt hätten. Insbesondere vom Amt für ländliche Entwicklung, deren Vertreterin Julia Geiger eigens aus Krumbach angereist war, seien 1,35 Millionen Euro gekommen. Weitere knapp 100.000 Euro steuerte der Bayerische Sportschützenbund bei, darüber hinaus halfen laut Abel auch viele Dorfbewohner mit spontanen Spenden. Mit allem zusammen konnten die Gesamtkosten in Höhe von über vier Millionen Euro für die Gemeinde ordentlich gesenkt werden.

Als Gegenwert bekommen die Kraftisrieder aber einiges: Angefangen von der Pizzeria namens „Mittadinna“, die bis zu 200 Menschen Platz bieten kann. Im Kellergeschoss haben sich die Mitglieder des Schützenvereins Alpenrose einen Schießstand mit zehn elektronischen Ständen eingerichtet. Untergebracht ist im Kraftwerk darüber hinaus die Gemeindeverwaltung, der Gemeinderat tagt im großen Sitzungssaal direkt daneben. Dort können sich künftig auch Paare trauen lassen, ebenso wie im Festsaal im ersten Obergeschoss, der mit einer Galerie ausgestattet ist und wo Veranstaltungen aller Art über die Bühne gehen können.

Neben einem Mehrzweckraum, in dem Kinder spielen und Chöre proben können und die vhs Unterrichtsstunden abhalten kann, wird das Kraftwerk auch eine Logopädie-Praxis beherbergen. Nicht zuletzt ist im zweiten Obergeschoss eine großzügige Vier-Zimmer-Wohnung entstanden, die als Pächterwohnung für die Gaststätte gedacht ist und die von der Gemeinde vermietet wird.

Michael Adam dankte in seiner Festrede nicht zuletzt den am Bau beteiligten 33 Firmen samt deren Mitarbeitern sowie den Architekten mit Peter Linder an der Spitze. Unter Anspielung auf seinen Hauptberuf sagte der Bürgermeister in Richtung Linder: „Ein Bauer muss nicht immer pflegeleicht sein, zumal manchmal die Nerven blank lagen.“ „So schlimm war’s mit uns doch gar nicht“, konterte der Architekt schmunzelnd, vielmehr sei es ihm ein Anliegen, Dank zu sagen „für die tolle Zusammenarbeit“. Linder lobte dabei ausdrücklich Bürgermeister Abel, der stets „die treibende Kraft beim Bau des Kraftwerks gewesen“ sei, und übergab ihm unter lautstarkem Beifall den Goldenen Schlüssel für das Dorfgemeinschaftshaus.

Nach weiteren Grußworten der beiden Abgeordneten und Amtsvertreterin Geiger war es an den Geistlichen, das Kraftwerk und seine Besucher zu segnen. Und der evangelische Pfarrer Dinkel hatte abschließend diebische Freude daran, die Bürste zu schwingen und damit das Weihwasser unter den Gästen großzügig zu verteilen.

Fotostrecke: Einweihung des Dorfgemeinschaftshauses in Kraftisried Fotostrecke ansehen