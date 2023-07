„Kraut und Rüben“ am Buchloer Bahnhof – neue Bike-and-Ride-Anlage kommt

Von: Stefan Raab

Weitgehend ungeschützt vor Wetter sind aktuell die Fahrradabstellplätze am Buchloer Bahnhof. © Raab

Buchloe – Buchloe bekommt eine Bike-and-Ride-Anlage: Über 700 Fahrräder sollen in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs und in der Karwendelstraße abgestellt werden können. 25 zu vermietende Einzelboxen versprechen zudem eine hohe Sicherheit für hochwertige Räder wie E-Bikes oder Pedelecs. Das beschloss der Bauausschuss der Stadt Buchloe auf seiner jüngsten Sitzung mit 10:1 Stimmen.

Wie „Kraut und Rüben“ sehe es derzeit auf den Fahrradabstellplätzen am Bahnhof aus, sagte Manfred Beck (SPD) gegenüber dem Kreisboten. Der Stadtrat begrüßte daher die Entscheidung des Bauausschusses, ein zukunftsfähiges Bike-and-Ride am Buchloer Bahnhof mit über 700 Fahrrad­abstellplätzen zu errichten. Dies würde nicht nur ein ordentliches Parken des Radls ermöglichen, sondern den öffentlichen Personennahverkehr stärken, so Beck weiter. Angesichts des zunehmenden Siedlungsdrucks, der auch Buchloe betreffe, sei die Installation der Bike-and-Ride-Anlage dringend notwendig, führte der Stadtrat aus.

Rudolf Grieb (UBI) nannte das verabschiedete Bike-and-Ride eine „sehr gute Lösung“. Ausgestattet mit einem festen Flachdach, für das eine Begrünung vorgesehen ist, und mit Seitenwänden aus Holz, würde die Anlage nach ihrer Fertigstellung zirka Anfang 2025 einen „optisch schönen Eindruck“ machen, erklärte der Stadtrat. Des weiteren sei positiv hervorzuheben, dass die Stadt Buchloe dafür die Gelder fest im Blick behalte. Insgesamt werde die Bike-and-Ride-Anlage zwar 2,9 Millionen Euro kosten, aber infolge von Zuschüssen, beispielsweise durch den Bund, müssten lediglich 600.000 Euro dafür aufgebracht werden.



Das geplante Bike-and-Ride, ergänzte Grieb, sei für Buchloe sehr wichtig. Pendler wünschten sich attraktive Abstellplätze. Leider sei Buchloe derzeit eine fahrradunfreundliche Kommune, sagte der Stadtrat gegenüber dem Kreisboten; das zeigten fehlende Radwege in der Münchener Straße und in der Bahnhofstraße. Das künftige Bike-and-Ride, das auch direkt am Bahnsteig 1 liegt und eine E-Bike-Ladestation beinhaltet, sei laut Grieb aber als erster Schritt hin zu einer fahrradfreundlichen Kommune anzusehen. Übrigens: Die Stadträte Beck und Grieb würden ihre E-Bikes ohne Bedenken in den abschließbaren Einzelboxen einstellen.