DOG. Das Glück hat vier Pfoten. © Leonine

Doctor Strange in the Multiverse of Madness. © Walt Disney

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – Dr. Steven Strange (Benedict Cumberbatch) wird Zeuge eines übermenschlichen Übergriffs auf die junge America Chavez (Xochitl Gomez). Die Teenagerin entpuppt sich als Reisende des Multiversums. Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), durch die dunklen Kräfte in Scarlett Witch verwandelt, will mit Americas Kräften ihre auf magische Weise geschaffene Familie real werden lassen. Strange und Wong (Benedict Wong) müssen verhindern, dass sich die Welt für immer verändert. Durch verschiedene Zeitebenen hinweg vereint Sam Raimi die Figuren des Universums in verzwickten Situationen, die mit brutalen Kampfszenen und heile Welt-Visionen krachend daherkommen.

FSK: 12

BEWERTUNG: Fünf von fünf Sternen!

Seit: 4. Mai

Stasikomödie . © Constantin Film

Stasikomödie – Als Ludger Fuchs (Jörg Schüttauf) mit seiner Familie in seiner Stasi-Akte blättert, erinnert er sich an seine Vergangenheit. Als junger Mann (David Kross) wurde er von der Stasi angeworben, um die Bewohner des Prenzlauer Bergs auszukundschaften. Dabei lernt er nicht nur seine spätere Frau Corinna kennen, sondern schließt auch weitere Freundschaften mit dem „Klassenfeind“. Niemand ahnt von seiner Doppelidentität, die ihm nun um die Ohren zu fliegen droht. Drehbuch und Regie verantwortet Leander Haußmann, der die Berliner Geschichte als lockeres Alltagsgeschehen präsentieren will, sich aber dabei in überspitzten Darstellungen verliert.

FSK: keine Angabe

BEWERTUNG: Nur zwei von fünf Sternen

Start: 19. Mai

Willi und die Wunderkröte . © Majestic Filmverleih

Willi und die Wunderkröte – Als Willi (Willi Weitzel) seine Heimat besucht, wird er Zeuge, wie der Huber-Bauer (Ferdinand Dörfler) gegen das Froschbiotop angeht, das die 11-jährigen Luna (Ellis Drews) aufgebaut hat. Gemeinsam mit ihrer Oma (Suzanne von Borsody) überredet sie Willi zu einer neuen Forschungsreise, auf der er Bilder und Fakten über die Amphibien sammeln soll, um damit die Wichtigkeit der Tiere zu verdeutlichen. Dies gelingt Willi auf der Reise durch Ägypten, Bolivien und Panama. Wie in der Serie „Willi wills wissen“ werden reale Fakten und die Bedeutung des Hauptthemas in eine unterhaltsame Geschichte mit einer Prise Magie verflochten.

FSK: 0

BEWERTUNG: Vier von fünf Sternen

Start: 12. Mai

DOG. Das Glück hat vier Pfoten. © Leonine

DOG – US-Army Ranger Jackson Briggs (Channing Tatum) musste aufgrund einer Verletzung seinen Dienst pausieren. Um wieder in den aktiven Dienst aufgenommen zu werden, muss er einen ganz besonderen Auftrag erfüllen. Er soll die belgische Malinois-Hündin, die seinem gefallenen Kameraden gehörte, quer durchs Land zu dessen Beerdigung bringen. Auf dem ungewöhnlichen Roadtrip helfen sich Hund und Ranger gegenseitig dabei, ihre Traumata zu überwinden und wieder Fuß im echten Leben jenseits des Krieges zu finden. In seinem Regiedebüt erzählt Tatum mit viel Herz, Humor und Lebensfreude von einer ungewöhnlichen Freundschaft, die Grenzen überwindet und dadurch berührt.

FSK: 12

BEWERTUNG: Vier von fünf Sternen

Start: 19. Mai

von: Sandy Kolbuch