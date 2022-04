Kreisbote Kinoquartett

The Lost City. © Paramount Pictures

The Lost City. © Paramount Pictures

The Lost City – Loretta Sage (Sandra Bullock) begeistert mit ihren Liebes- und Abenteuerromanen ihre Leser. Ihr Coverheld Alan (Channing Tatum), der alles daran setzt, auch in der Realität seiner Rolle gerecht zu werden, begleitet sie auf die Promotour ihres neuen Romans. Als Loretta währenddessen von einem exzentrischen Milliardär (Daniel Radcliffe) entführt wird, muss Alan beweisen, dass er mehr als nur der Held einer Fiktion ist. In den Untiefen des Dschungels bekommt er die Chance dazu, während die Autorin erkennt, dass die Realität weitaus gefährlicher ist, als in ihren Geschichten beschrieben. Die unterhaltsame Buddykomödie unterhält mit Witz und Action.

FSK: 12

BEWERTUNG: Vier von fünf Sternen

Seit: 21. April

Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush. © Pandora

Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush – Die aus der Türkei stammende Rabiye Kurnaz (Meltem Kaptan) lebt in Bremen ein einfaches Leben mit ihrem Sohn Murat (Abdullah Emre Öztürk), der plötzlich den starken Wunsch hegt, seinen Glauben zu stärken. Als er nach den Anschlägen am 11. September 2001 ins Visier der Ermittler gerät und als Terrorist ins Gefangenenlager Guantanamo gebracht wird, kämpft seine Mutter für seine Unschuld. Gemeinsam mit dem Menschenrechtsanwalt Bernhard Docke (Alexander Scheer) wendet sie sich an den Supreme Court. Basierend auf einem wahren Ereignis versucht das Drama die Geschichte über Vorurteile, Glauben, Vertrauen und die unendliche Liebe einer Mutter in Szene zu setzen.

FSK: 6

BEWERTUNG: Drei von fünf Sternen

START: 28. April

Biene Maja – Das Geheime Königreich. © Leonine

Biene Maja – Das Geheime Königreich – Als das Bienenvolk durch eine Laune der Natur nicht wie geplant zum Frühlingsfest aus dem Winterschlaf erwachen kann, wollen Maja und Willi nachhelfen. Als sie dadurch erneut Chaos anrichten, ist eine Strafe für die beiden diesmal unumgänglich. Während ihrer Strafarbeit helfen sie einer verfolgten Ameise zur Flucht. Diese vertraut ihnen ein Ei an, welches sie zur Ameisensiedlung bringen sollen. Doch auf dem Weg dorthin schlüpft aus dem Ei die Prinzessin, die sie nun vor den Verfolgern schützen müssen. Der farbenfrohe Animationsfilm unterhält nicht nur die kleinen Kinobesucher mit einer spannenden Geschichte, putzigen Insekten und eingeflochtenen Lehren.

FSK: 0

BEWERTUNG: Vier von fünf Sternen

START:5. Mai

Downton Abbey II. © Universal Pictures

Downton Abbey II – 1928: Die Ereignisse überschlagen sich auf Downton Abbey. Nach der Hochzeit von Tom Branson (Allen Leech) und Lucy Smith (Tuppence Middleton), erfährt die Familie, dass Violet Maggie Smith) hat eine Villa in Südfrankreich geerbt hat. Zeitgleich erhält die Familie eine Anfrage von Filmregisseur Jack Barber (Hugh Dancy), der seinen neuesten Stummfilm in Downton Abbey drehen will. Aufgrund der finanziellen Engpässe willigt die Familie ein. Während Mary (Michelle Dockery) die Filmarbeiten vor Ort überwacht, gehen ihre Eltern dem Erbe auf den Grund. Das britische Flair der Adelsfamilie wird per excellence in Ausstattung, Kostüm und Schauspielstärke auf die Leinwand gebracht.

FSK: 0

BEWERTUNG: Fünf von fünf Sternen

START: 28. April

von: Sandy Kolbuch