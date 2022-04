Kreisbote Kinoquartett

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse. © Warner Bros.

Kreisbote Kinoquartett: The Northman – Die Geschichten vom Franz – Dumbledores Geheimnisse – Sonic the Hedgehog 2

The Northman. © Universal Pictures

The Northman – Als Kind wurde Amleth Zeuge, wie sein Vater, der Wikingerkönig Aurvandil (Ethan Hawke), durch einen Hinterhalt gestürzt wurde. Über die Jahre hinweg wächst Amleth (Alexander Skarsgård) zu einem starken Mann heran, der mit dem Wunsch nach Island zurückkehrt, seine Mutter Gudrun (Nicole Kidman) zu retten und den Mörder seines Vaters, dessen Bruder Fjölnir (Claes Bang), für seine Tat zu vernichten. In der rauen Natur den Witterungen ausgesetzt, als Arbeitssklave ausgebeutet und mit Axt und Schwert um das eigene Leben kämpfend ist die Menschheit auf die Wurzeln der Existenz reduziert. Der düstere Racheepos ist nichts für schwache Nerven.

FSK: 16; START: 16. April 2022

BEWERTUNG: 3 von 5 Sternen

Die Geschichten vom Franz. © Wild Bunch

Die Geschichten vom Franz – Als Kleinster seiner Klasse versucht der neunjährige Franz (Jossi Jantschitsch) sich mit Hilfe seiner Freunde Gabi (Nora Reidinger) und Eberhard (Leo Wacha) durchzusetzen. Mit Coachingvideos aus dem Internet will er ein „richtiger Kerl“ werden. Doch mit seinen neuen Verhaltensweisen kommt er nicht überall gut an. Basierend auf der gleichnamigen Buchreihe von Christine Nöstlinger zeigt der Film, unter welchem Druck Kinder heutzutage stehen, wenn es um den Kampf um die Anerkennung und Beliebtheit der Klassenkameraden geht. Die Geschichte über die Suche nach der eigenen Identität ist unterhaltsam und regt zum Nachdenken an.

FSK: 0; START: 14. April 2022

BEWERTUNG: 3 von 5 Sternen

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse. © Warner Bros.

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse – Über Jahrzehnte war Dumbledore (Jude Law) in tiefer Freundschaft und durch einen Blutschwur mit Grindelwald (Mads Mikkelsen) verbunden. Als sich dieser der dunklen Magie zuwendet und als neuer Präsident der Internationalen Konföderation der Zauberer die Kontrolle der Welt erlangen will, wendet sich Dumbledore von ihm ab. Gemeinsam mit Magizoologe Newt Scamander (Eddie Redmayne), Zauberern, Hexen und einem mutigen Muggel versucht er, Grindelwalds Pläne zu durchkreuzen. Die packende Story wird von charakterstarken Figuren getragen, die im Einklang mit der Magie und durch dunkle Triebe entzweit, im ewigen Kampf vereint bleiben. Kinogenuss pur.

FSK: 12; Seit: 7. April 2022

BEWERTUNG: 5 von 5 Sternen

Sonic the Hedgehog 2. © Paramount Pictures

Sonic the Hedgehog 2 – Gerade als das Leben von Sonic und seinen „Adoptiveltern“ Tom (JamesMarsden) und Maddie (Tika Sumpter) normal geworden zu sein scheint, gelingt Dr. Robotnik (Jim Carrey) die Rückkehr zum Planeten Erde. Gemeinsam mit seinem neuen Verbündeten, Ameisenigel Knuckles, der letzte Echidna und Kontrahent von Sonic, will er in den Besitz des Master Emerald gelangen, um dessen Kräfte zu nutzen. Gemeinsam mit seinem neuen Freund, dem Fuchs Tails, versucht Sonic dies zu verhindern, um die Welt zu retten. Die Fortsetzung der Videospieladaption von 2020 unterhält mit rasanter Action, frechem Dialogwitz, anhaltender Spannung und einer Prise Herz.

FSK: 12; Seit: 31. März 2022

BEWERTUNG: 3 von 5 Sternen

Sandy Kolbuch