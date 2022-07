Kreisbote Kinoquartett

Der Kreisbote Kaufbeuren präsentiert: Thor: Love and Thunder – Liebesdings – Willkommen in Siegheilkirchen – Vier Wände für Zwei

Liebesdings – Filmstar Marvin Bosch (Elyas M’Barek) wird von seinen Fans gefeiert. Als während eines Interviews mit der Boulevardjournalistin Bettina Bamberger (Alexandra Maria Lara) seine düsteren Kindheitserinnerungen aufgewühlt werden, verlässt Marvin fluchtartig das Hotel. Er landet ungeplant im feministischen Off-Theater „3000“ von Frieda (Lucie Heinze). Um einem Skandal zu entgehen, drängt ihn seine Managerin Sammy (Peri Baumeister) zum kurzzeitigen Untertauchen. Ausgerechnet Frieda erklärt sich bereit, ihn aufzunehmen. Doch schnell prallen die zwei mit ihren unterschiedlichen Weltansichten aufeinander. Unterhaltsame Komödie mit seichter Gesellschaftskritik.

FSK: 12

BEWERTUNG: Drei von fünf Sternen

Thor: Love and Thunder – Nach den Ereignissen und Verlusten der letzten Jahre hat sich Thor (Chris Hemsworth) zurückgezogen, um seinen inneren Frieden zu finden. Als jedoch immer mehr Götter durch die Hand von Gorr (Christian Bale) vernichtet werden, muss der Donnergott Königin Valkyrie (Tessa Thompson) und Korg (Taika Waititi) im Kampf beistehen. Unerwartet bekommt das Trio dabei Hilfe von Thors Ex-Freundin Jane Foster (Natalie Portman), die dank des magischen Hammers Mjölnir als „Mighty Thor“ ihre Kräfte entdeckt hat. Rasante Action, eine große Portion Humor, eine Prise Dramatik und gigantische CGI-Welten machen den neuesten Marvel-Streich zum ultimativen Popcornfilm.

FSK: 12

BEWERTUNG: Vier von fünf Sternen

Willkommen in Siegheilkirchen – Das idyllische Örtchen Siegheilkirchen in Niederösterreich könnte um 1960 nicht malerischer sein. Doch die Bewohner haben dennoch mit ihren Sorgen zu kämpfen. Allen voran Rotzbub, der Sohn des Wirts, der mit seinen Zeichnungen der Enge des erzkatholisch geprägten Hinterlandes zu entkommen versucht. Ein Auftrag des Bürgermeisters kommt ihm da gerade recht. Doch als Mariolina mit ihrer Familie in Dorfnähe kampiert, ist sein Interesse geweckt. Das Roma-Mädchen wird seine Muse, was bald das ganze Dorf erfährt. Der Animationsfilm liefert mit dem Figurenkosmos des verstorbenen Karikaturisten Manfred Deix bissigen Humor und politische Gesellschaftskritik.

FSK: 12

BEWERTUNG: Drei von fünf Sternen

Vier Wände für Zwei – Managerin Sara (Juana Acosta) will in ihrem Leben einen Neuanfang wagen. Auf der Suche nach einer Wohnung gerät sie an Immobilienmakler Óscar (Carlos Areces), der auch gleich das passende Objekt für sie zu haben scheint. Sara ist begeistert von der Wohnung. Allerdings ist der Kauf mit einem Haken verbunden: Die Wohnung wird erst nach dem Tod der derzeitigen Eigentümerin Lola (Kiti Mánver) in Saras Besitz übergehen. Die kettenrauchende und freigeistige Seniorin bringt Sara zur Weißglut. Doch dann entwickelt sich aus der Zwangs-WG eine innige Freundschaft, die beide bereichert. Eine humorvolle Geschichte über Freundschaft und Zuneigung.

FSK: 6

BEWERTUNG: Drei von fünf Sternen

