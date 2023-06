Kreisbote Kinoquartett im Juni

Die Filmposter im Juni. © Walt Disney - Universal Pictures - Sony Pictures - Walt Disney (v. li.)

Arielle, die Meerjungfrau – Meerjungfrau Arielle (Halle Bailey), die jüngste Tochter von König Triton (Javier Bardem), ist fasziniert von den Menschen. Obwohl es ihr untersagt ist, schwimmt sie immer wieder zur Wasseroberfläche, um die Menschen zu beobachten und sammelt deren „Schätze“ aus dem Meer. Als sie Prinz Erik (Jonah Hauer-King) nach einem Schiffbruch aus den Wellen rettet, verliebt sie sich in ihn. Meerhexe Ursula (Melissa McCarthy) nutzt dies aus, um ihren perfiden Plan in die Tat umzusetzen. Das Real Life-Remake mit der Musik von Alan Menken und Texten von Howard Ash­man sowie neuen Texten aus der Feder von Lin-Manuel Miranda begeistert mit Witz, Charme und Emotionen. FSK: 6 BEWERTUNG: 4/5

Renfield – Seit Jahrzehnten ist der extrovertierte Renfield (Nicholas Hoult) dazu verdammt, seinem Meister Dracula (Nicolas Cage) zu dienen, ihm menschliche Beute zu beschaffen und dessen Befehle auszuführen. Im Laufe der Zeit wird Renfield seinen Aufgaben müde. Die Beschaffung von frischem Blut wird immer schwerer. Stets darauf bedacht, schlechte Menschen als Opfer auszuwählen, gerät er ins Visier der Polizei. Dank einer Selbsthilfegruppe erkennt Renfield, dass er seinem narzisstischen Chef endlich die Stirn bieten muss. Unterhaltsame Horrorkomödie mit rasanten Kampfmomenten, gelungenen Splattereffekten und skurrilem Humor. FSK: 16 BEWERTUNG: 4/5

Spider-Man: Across the Spider-Verse – Da Gwen Stacy von der Polizei für einen Mordfall verantwortlich gemacht wird, den sie nicht begangen hat, schließt sie sich notgedrungen den Spider-People an, die die Existenz des Multiversums beschützen. Miles, der Brooklyn als Spider-Man vor kriminellen Übergriffen schützen will, hadert mit seinem Dasein, das er vor seinen Eltern geheim hält. Als er mit ihnen aneinandergerät, ist das plötzliche Auftauchen Gwens ein Segen für ihn. Doch als er den Spider-People beitreten soll, gerät deren Konstrukt aus den Fugen. Variationsreiche Comicadaption der Kultfigur, die in der Fortsetzung noch bunter und actionreicher ausfällt. FSK: 12 BEWERTUNG: 3/5

Boogeyman – Nach dem tragischen Tod ihrer Mutter sieht Sawyer (Vivien Lyra Blair) immer wieder ein Monster, das sich ihr in der Dunkelheit nähert. Sowohl ihre Schwester Sadie (Sophie Thatcher) als auch ihr Vater Will (Chris Messina), ein Therapeut, halten dies für eine Nebenwirkung der Trauer. Doch dann hört Will die Geschichte von Lester Billings (David Dastmalchian), der plötzlich vor seiner Tür steht und von einem Monster berichtet, dass seine Kinder getötet haben soll. Als es kurz darauf zu einer Reihe seltsamer Ereignisse kommt, müssen sich Vater und Tochter eingestehen, dass die Angst von Sawyer begründet ist. Atmosphärischer Horrorfilm. FSK: 16 BEWERTUNG: 3/5

von Sandy Kolbuch