Kreisfloriansmesse: Freiwillige Feuerwehr Unterthingau feiert 150. Jubiläum

Die Kraft der Kameradschaft

Unterthingau – Zum 150. Geburtstag der Feuerwehr Unterthingau und zur 20. Kreisfloriansmesse kamen vor wenigen Tagen 1.000 Feuerwehrleute aus dem gesamten Bezirk Ostallgäu in Unterthingau zusammen.

Von Jürgen Wischhöfer

Bei strahlendem Frühlingswetter setzte sich der Kirchenzug mit den angereisten Musikkapellen und einer beeindruckenden Zahl an Wehrleuten vom Gelände der Firma Güscho in Richtung der am Ortsausgang liegenden Festhalle in Marsch. Beim Einzug der Abordnungen der Freiwilligen Feuerwehren des Kreisfeuerwehrverbandes Ostallgäu begrüßte die Musikkapelle Unterthingau unter der Leitung von Hans Stückle und der Gemeindepfarrer Edward Wastag die zahlreichen Gäste.



Integraler Bestandteil dieser 150 Jahrfeier der Feuerwehr Unterthingau war auch die jährliche Kreisfloriansmesse, die an diesem Tag als Eucharistiefeier von Pfarrer Wastag zelebriert wurde. In seiner Predigt bedankte sich der Geistliche bei den Feuerwehrleuten für ihre oft lebensgefährlichen Einsätze bei der Rettung von Menschenleben in höchster Not. In Verbindung mit Jesus Christus sprach Pfarrer Wastag: „Es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand sein Leben gibt um ein anderes zu retten.“ Die Kraft der Kameradschaft zwischen den Wehren war beim Vaterunser und dem nachfolgenden Friedenswunsch zu spüren.



Die Entstehung der Wehren geht laut der örtlichen Chronik wohl auf das Jahr 1754 zurück, als im Markgraftum Ansbach die erste Gebäudebrandschutz-Versicherung etabliert wurde.



Im Jahr 1808 hatte sich bereits eine Menge an Löschgerätschaften in Unterthingau angesammelt. Und so wurde im gleichen Jahr ein Spritzenhaus an der Westseite des Friedhofes erbaut, um dort eine größere Feuerspritze unterbringen zu können. Nachdem 1868 von der Regierung ein Landesfeuerwehrverband ins Leben gerufen wurde, gründete Unter­thingau im September 1873 seinen eigenen Feuerwehrverein. Heute umfasst die Wehr rund 46 aktive Mitglieder und 14 Mitglieder bei der Jugendfeuerwehr.



In seinem Grußwort konnte Kreisbrandrat Markus Barnsteiner zahlreiche Ehrengäste willkommen heißen, unter anderem auch die Landrätin Maria Rita Zinnecker und den Bundestagsabgeordneten Stephan Stracke (CSU) aus Kaufbeuren.



Wichtig für den Kreisbrandrat ist nach eigenem Bekunden die Einstellung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, die dem Menschen Hilfe leisten, ohne an ihre eigenen Vorteile zu denken. In dieser unruhigen Zeit erinnerte Markus Barnsteiner an die Lieferung von Brandbekämpfungsgeräten aus Deutschland an die Feuerwehren in der Ukraine. Mit der feierlichen Übergabe des Fahnenbanners des Kreisfeuerwehrverbandes Ostallgäu von der Unterthingauer Wehr an die Wehr aus Ruderatshofen wurde der Ausrichter der nächsten Kreisfloriansmesse im Jahr 2024 festgelegt. Mit einem großen Dank an die Gäste und an alle, die diese Veranstaltung ermöglicht hatten, beendete der Kreisbrandrat seine Rede mit dem Wahlspruch der Freiwilligen Feuerwehren: „Gott zur Ehr`, dem Nächsten zur Wehr“.



Nach den Grußworten von Landrätin Zinnecker, Bürgermeister Dolp, Pfarrer Wastag, Feuerwehrkommandant Fleschutz und dem 1. Vorstand Heuchele ging es mit zünftiger Musik in den Frühschoppen mit anschließendem Mittagessen über.