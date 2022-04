IHK betont: Neue Handelsabkommen sind unverzichtbar

Corona-Lockdown in Shanghai: Der Stillstand der Handelsmetropole könnte globale Folgen haben. © Symbolfoto: dpa

Allgäu – Seit der Coronakrise leidet die bayerisch-schwäbische Wirtschaft unter fehlenden Rohstoffen und Vorprodukten. Über Jahre hinweg sicher geglaubte Lieferketten erweisen sich als brüchig und unzuverlässig. „Das ohnehin große Risiko hat sich durch den Krieg in der Ukraine nochmals massiv verschärft“, stellt Jana Lovell, Leiterin des IHK-Geschäftsfelds International, mit Blick auf eine aktuelle Umfrage der IHK Schwaben fest.

Die IHK-Expertin appelliert daher an die Bundesregierung, die Wirtschaft bei der Diversifizierung ihrer Lieferketten durch den Abschluss neuer Handelsabkommen zu unterstützten. Sieben von zehn IHK-Mitglieds­unternehmen aus Produktion, Handel und Dienstleistungen erwarten, dass ihnen aufgrund der Ukraine-Krise weitere Lieferanten ausfallen beziehungsweise noch funktionierende Lieferketten unterbrochen werden. „Die von abreißenden Lieferketten ausgehende Gefahr ist in der Industrie und damit am Produktionsstandort Bayerisch-Schwaben besonders hoch“, konkretisiert Lovell das Risiko für die heimische Wirtschaft. „Aufgrund des kurzfristigen Corona-Lockdowns in Shanghai, droht zudem weiteres Ungemach“, berichtet Lovell.

So sind auch schwäbische Unternehmen vom logistischen Shutdown der chinesischen Finanz- und Wirtschaftsmetropole betroffen. Eine aktuelle Studie des ifo-Instituts zeigt auf, wie abhängig die deutsche und damit auch die bayerisch-schwäbische Wirtschaft von China ist. So seien fast die Hälfte der deutschen Industriefirmen derzeit auf wichtige Vorleistungen aus China angewiesen.

Will sich die heimische Wirtschaft von dieser Abhängigkeit lösen, ebenso wie von russischen Energielieferungen, ist dies nur über eine Diversifizierung möglich. „Unsere Unternehmen brauchen mehr Zulieferer aus verschiedenen Ländern. Sie können dabei auf ein weltweites Netzwerk der Auslandshandelskammern zurückgreifen. Das kann aber nur dann gelingen, wenn die Politik dafür den Weg bereitet, beispielsweise durch neue Handelsabkommen mit Staaten aus Südamerika, Australien oder Indien.“

