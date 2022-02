„Vetter Company“ bespielt mit Kunstausstellung Leerstand im Forettle Center

Von: Ingrid Zasche

Teilen

Anke und Ingmar Vetter. © Zasche

Kaufbeuren – „Gerade in Krisenzeiten wie Corona müssen Eigentümer neue und innovative Wege gehen, um mit ihrer Immobilie Geld zu verdienen“, sagt Ingmar Vetter über sein Ausstellungsformat „Bavarinale“. Die erste Bavarinale läuft unter dem Titel „Buron“ seit dem 10. Januar und noch bis Mittwoch, 2. März. Im Laden Nummer Sieben im Forettle Center „ganz hinten links“ sind die Kaufbeuren-Fotos der Vetter Company – Anke und Ingmar Vetter – zu sehen.

Das Konzept sieht eine Verbindung von Kunst und Kommerz vor, „die alle Beteiligten bereichert und das Stadtbild aufwertet“: Von jetzt an möchte Vetter in möglichst jährlichen Wiederholungen Leerstände in jeweils anderen Städten im gesamten „bairischen Sprachraum“ (Schweiz, Österreich, Deutschland und südliche Slowakei) mit Kunstausstellungen zwischenbespielen und beleben. So sollen einerseits unterschiedlichste Künstler eine Plattform und andererseits potenzielle Mieter eine Möglichkeit zur Begutachtung der Leerstände vor Ort erhalten, um deren Interesse zu wecken.

Ein eingespieltes Team, die Vetter-Company: Ingmar und Anke Vetter. © Zasche

In den Kunstrichtungen Pop-Art, Psychedelic Art und Schwarz-Weiß-Technik bearbeitet zeigen diese Bilder unter dem Pseudonym Otto Freii ungewohnte Perspektiven bekannter und weniger bekannter Ecken von Kaufbeuren. Die von europafoto baur gedruckten Werke sind durchnummerierte, echtheitszertifizierte Unikate und während der Ausstellung zum Vorzugspreis zu erwerben. Er habe verschiedene Pseudonyme für verschiedene Kunstarten, meinte Vetter, er sei nicht an Berühmtheit unter dem eigenen Namen interessiert. „Abhängig vom jeweiligen Kunstprojekt auch unbekannt als: Otto Freii, Maria v. Boisse, Laevus Dexter & Ostrbrod“, heißt es auf seiner Webseite. Seine Frau Anke will nach eigener Aussage auch nicht berühmt werden. Sie mache Kunst, um zum Hinschauen unter anderer Perspektive zu animieren und so zur Kommunikation anzuregen.

Es ist immer etwas dazwischen gekommen

„Die Idee zur Bavarinale entstand schon vor rund zehn Jahren“, erzählt sie, „aber seitdem ist immer etwas dazwischen gekommen.“ Das Künstlerpaar ist erst vor fünf Jahren von Erfurt nach Kaufbeuren gezogen, um die pflegebedürftigen Eltern von Anke Vetter zu versorgen. Erst nach dem Tod der Mutter während Corona (wenn auch nicht wegen Corona) habe es schließlich geklappt. Die Ausstellung „Buron“ steht unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Stefan Bosse und ist all denen gewidmet, „die in Zeiten von Corona von uns gegangen sind und ihr Kaufbeuren nicht mehr sehen können.“ Als sanfte Hintergrunduntermalung erklingen daher die getragenen, warmen Töne der „Music for Dying“ von Maria v. Boisse.

Künstlerkollegen ohne großes Werbebudget bietet die Vetter Company außerdem als Service ein kostenloses Fotoshooting an, um die Kollegen „beim Künstlersein“ zu dokumentieren. Angedacht war da zum Beispiel der Auftritt einer Dudelsack-Band. Bedauerlicherweise hat der Vermieter zur Auflage gemacht, dass „keine Geräusche nach außen dringen dürfen“ und damit diese Art von Aufmerksamkeitserregung bei zufällig Vorbeikommenden blockiert. Dennoch kamen täglich zwischen zehn und zwanzig durch Presse und Webseite informierte Besucher gezielt in die Ausstellung. „Wir hatten, ehrlich gesagt, sogar mit weniger gerechnet“, gibt Anke Vetter zu. „Mit mehr Leuten wäre es ohnehin eng geworden, und so konnte man sich den einzelnen auch besser widmen.“

Viele Kunstfreunde (= Sponsoren), allen voran das Kulturamt der Stadt, die Trostschmiede und europafoto baur, haben durch vielfache materielle und immaterielle Unterstützung diese erste Bavarinale ermöglicht. Ihnen allen an dieser Stelle noch einmal sehr herzlich zu danken, war ein besonderes Anliegen der Vetters.