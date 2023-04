Meckatzer Kunstpreis für Maria Rucker

Teilen

Irsee – Anlässlich der 33. Ausstellung „Schwäbische Künstler in Irsee“ der Berufsverbände Bildender Künstler in Schwaben und der Schwaben­akademie Irsee erhält dieses Mal Maria Rucker aus Osterzell den Meckatzer Kunstpreis. Maria Rucker wird für die Onyx-Skulptur „Wellen“ (2022) ausgezeichnet.

Der von der Meckatzer Löwenbräu finanzierte Kunstpreis, dotiert mit 3.000 Euro, wird zum 26. Mal verliehen. Michael Weiß, Geschäftsführender Gesellschafter der Meckatzer Löwenbräu, wird den Preis im Beisein von Bezirkstagsvizepräsident Johann Fleschhut persönlich überreichen. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Jugendband „Different Flavours“ der Ludwig Hahn Sing- und Musikschule Kaufbeuren.

Vernissage

Die Preisverleihung findet im Rahmen der Vernissage am heutigen Samstag, 1. April um 11 Uhr im Festsaal von Kloster Irsee statt. Die 33. Ausstellung „Schwäbische Künstler in Irsee“ wird zusammen mit der Sonderausstellung „Polaritäten“ im Festsaal und in den Gängen von Kloster Irsee gezeigt. Beide Ausstellungen enden am 16. April.



Die Ausstellung bietet einen umfassenden Einblick in die Vielfalt des aktuellen künstlerischen Lebens in Bayerisch-Schwaben. In diesem Jahr zeigen 64 Künstler 75 Werke. Eingereicht wurden 173 Werke von 101 Künstlern. In der Sonderausstellung „Polaritäten“ sind 35 Werke von 29 Künstlern zu sehen. Den Sonderpreis dieser Ausstellung dotiert mit 1.500 Euro wurde von der Sparkasse Kaufbeuren gestiftet. Er wurde bereits an die Künstlerin Ragela Bertoldo aus Lindenberg für ihre Fotografie „Chamäleon“ verliehen.

Die Künstlerin Maria Rucker

Maria Rucker wurde im Jahr 1961 in München geboren und studierte dort von 1983 bis 1989 an der Akademie der Bildenden Künste als Meisterschülerin in der Bildhauerklasse von Prof. Leo Kornbrust. Sie erhielt Preise und Stipendien in Italien und den USA (New Mexico, New York, Vermont und Connecticut) sowie mehrere Atelierförderungen der Stadt München .

Von 1990 bis 2017 arbeitete sie freischaffend in München und Carrara in der Toskana, unter anderem an situations- und architekturbezogenen Gestaltungen im öffentlichen Raum und der Ausführung von Großplastiken.

Ihre Ausstellung in Irsee wird bis zum 16. April zu sehen sein. Die Öffnungszeiten dort sind werktags 14 bis 17 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr. Weitere Informationen zur Künstlerin siehe auch: http://www.mariarucker.de.