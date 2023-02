Gedenken anlässlich des Jahrestags der Befreiung von Auschwitz

Von: Felix Gattinger

Teilen

Gedenkveranstaltung am KZ-Friedhof „Kaufering Nord“. © Hack

Buchloe – Zum Gedenken der Opfer des Nationalsozialismus luden die Buchloer SPD und die Bürgervereinigung Landsberg zum KZ-Friedhof „Kaufering Nord“ ein.

Der Sprecher der Bürgervereinigung begrüßte die Anwesenden. In seiner Rede wies er darauf hin, dass vor 78 Jahren am 27. Februar das KZ Auschwitz von der Roten Armee befreit wurde. 1,1 bis 1,5 Millionen Menschen waren dort unter unmenschlichen Bedingungen getötet worden.



Er erinnerte unter anderem auch an einige im letzten Jahr verstorbenen Freunde und Unterstützer, unter ihnen das Gründungsmitglied Dr. Klaus Bühler, der in seiner Zeit als Bürgermeister des Marktes Kaufering sehr viel für den Verein bewirkt hat. Für den im letzten Jahr verstorbenen Holocaust-Überlebenden Peter Gardosch wurde im Herbst eine Gedenkfeier abgehalten. Er war ebenfalls in Kaufering im Außenlager inhaftiert.



Peter Hack von der Buchloer SPD rief die Zeit des Staatsterrors nach der Märzwahl 1933 in Erinnerung. Er wies darauf hin, dass auf Drängen der SA die Buchloer Gendarmerie am 29.3.1933 in der Früh 6 Buchloer Sozialdemokraten in „Schutzhaft“ genommen hatte, darunter auch den späteren Gemeinderat Matthias Denzel. Zwei Tage zuvor wurden die 3 SPD-Gemeinderäte gezwungen, ihr Mandat niederzulegen. Sie wurden dann durch NSDAP-Mitglieder ersetzt, was einen Rechtsbruch darstellte. Wer in dieser Zeit die Schutzhaft oder sogar das KZ durchlaufen hatte, war oft eine gebrochene Person und hatte erfahren, was der geflügelte Ausdruck in der damaligen Zeit bedeutete „Halts Maul, sonst kommst nach Dachau“. Trotzdem fand weiterhin Widerstand statt, wie durch das Ehepaar Banz aus München, die Kurierfahrten zu Sozialdemokraten ins Ausland durchgeführt hatten.



Zu Ehren der Toten und zu Ehren der Widerstandskämpfer wurde ein Kranz niedergelegt und das jüdische Totengebet das Kaddisch gesprochen.