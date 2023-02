Lamerdingen will Windenergieanlagen für seine Bürger ausbauen

Von: Klaus-Dieter Körber

Teilen

Reges Interesse bei den Lamerdingern – Neben BGM Manuel Fischer (2. v. l.) und 2. BGM Winfried Kastl (1. v. l.) standen Barbara Tugemann (Bauamtsleitung VG Buchloe), sowie Ingenbieur Robert Sing, für Fragen zur Verfügung. © Kimmerle

Lamerdingen – Die augenblickliche Energiekrise zeigt in aller Deutlichkeit: Deutschland muss beim Thema Energie neue Wege einschlagen. Um eine umweltfreundliche und sichere Versorgung ohne Abhängigkeit von anderen Ländern zu schaffen, wurden zwischenzeitlich vonseiten der Bundesregierung eine ganze Reihe neuer Regelungen zum Ausbau erneuerbarer Energien beschlossen.

Dabei soll vor allem die Wind­energie eine wichtige Säule dieser Energiewende sein. Dies bedeutet, dass wesentlich mehr Flächen für Windenergieanlagen künftig ausgewiesen werden und der Ausbau zudem schneller erfolgen soll.

Zu diesem Thema und den sich daraus ergebenden Auswirkungen für das Gemeindegebiet von Lamerdingen, hatte 1. Bürgermeister Manuel Fischer zu einer Informationsveranstaltung ins Kleinkitzighofener Bürgerhaus eingeladen. Mit dabei waren die Bauamtsleiterin der VG Buchloe, Barbara Tugemann, und Robert Sing, Gemeinderatsmitglied und Geschäftsführer des Ingenieurbüros Sing für Erneuerbare Energien. Rund 60 Bürgerinnen und Bürger waren der Einladung gefolgt und nutzten die Gelegenheit, sich persönlich und aus erster Hand über die neuen Regelungen zu informieren.



Laut Gesetzgeber sollen auf Landesebene bis 2027 1,1 Prozent der Fläche als Vorranggebiet für Windenergie ausgewiesen werden, bis 2032 sogar 1,8 Prozent. Die Suche und Festlegung geeigneter Flächen, sogenannte Konzentrationsflächen für Windkraft, übernehmen regionale Planungsverbände. Sie haben bereits ihre Arbeit aufgenommen.



Gebiet für Windkraft gut geeignet

Bauamtsleiterin Barbara Tugemann wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für Lamerdingen und dessen Gemeindegebiet der Regionale Planungsverband Allgäu zuständig sei. Mögliche und in Betracht gezogene Flächen für den Ausbau der Winkraft seien über das ganze Allgäu verstreut und befänden sich in erster Linie im nördlichen Teil. So möchte der Planungsverband auch auf Lamerdinger Flur Suchräume für Vorranggebiete ausweisen, da das Gebiet für Windkraft gut geeignet sei.



Hierzu erklärte Lamerdingens Rathauschef, dass Lamerdingen bereits seit dem Jahr 2013 eine entsprechende Konzentrationsfläche für Windkraft besitze. Dies bedeute für die Gemeinde einen deutlichen Vorteil. Schließlich dürfen bei einer derartigen vorhandenen Fläche im restlichen Gemeindegebiet, laut der aktuellen Rechtslage, keine weiteren Windenergieanlagen geplant oder errichtet werden. Außerdem seien vor Ort bereits zwei Windkraftanlagen mit Bürgerbeteiligung in Betrieb. Zu prüfen sei nun, ob aufgrund der im Spätherbst des vergangenen Jahres vorgenommenen Modifizierung der 10H-Abstandsflächenregelung die Errichtung weiterer Wind­räder auf dem Gemeindegebiet möglich sei. Laut Robert Sing wären seines Erachtens zwei weitere Windenergieanlagen durchaus realisierbar.



Investition in die Zukunft

Wie Bürgermeister Fischer in diesem Zusammenhang weiter erklärte, wolle man – falls es zum Bau weiterer Windenergieanlagen im Gemeindegebiet komme – diese in Form sogenannter „Bürgerwindräder“ betreiben, damit die Gemeinde durch die Gewerbesteuer und die Bürgerinnen und Bürger vor Ort ebenfalls davon profitierten. Der Gemeinderat habe sich deshalb einstimmig dafür ausgesprochen, in diesem Fall eine weitere Planung in Lamerdingen in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Sing vorzunehmen.



Laut Fischer könnte so in Lamerdingen ein weiterer Ausbau von erneuerbaren Energien aus einer Hand, vor allen Dingen transparent und unter größtmöglicher Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger sowie der Gemeinde stattfinden. Lamerdingen könne so unabhängiger von den großen Energieversorgern und dem Ausland werden.



Mehrheit für „Bürgerwindanlagen“

Anschließend hatten die anwesenden Zuhörer das Wort, die zum Teil auch kritische Anmerkungen zu Gehör brachten. Jedoch war zum Schluss nicht zu übersehen, dass die Mehrheit letztendlich den Bau von „Bürgerwindanlagen“ begrüßte. Dabei brachte es ein Zuhörer schließlich treffend auf den Punkt: „Es isch etz gnua gsait, fanget a.“