Grüne: Sozialpolitisches Duo im Stimmkreis 708 Kaufbeuren

Ursula Reichenmüller-Thoma kandidiert für den Bezirkstag, ihr Parteigenosse Holger Jankovsky will in den Landtag. © Grüne Kaufbeuren/Schwaben

Landkreis – Als schwäbisches Spitzenduo für die Landtagswahl gehen die Landesvorsitzende Eva Lettenbauer und Maximilian Deisenhofer ins Rennen (wir berichteten). Mit kämpferischen Reden stimmten sie die Bezirksdelegiertenkonferenz (BezDK) zuletzt auf den Wahlkampf ein und führen die Liste im Wahlkreis Schwaben an. Für den Stimmkreis 708 (Kaufbeuren/Unterallgäu) tritt Holger Jankovsky als Direktkandidat an.

Als Kinder- und Jugendbeauftragter der Stadt Kaufbeuren ist Jankovsky die politische Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen wichtig. „Kinder haben keine Lobby. Umso wichtiger ist es, ihre Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen und unser Handeln nach ihren Bedürfnissen auszurichten“, so der Direktkandidat. Er plädiert fürs Wahlrecht ab 16 und die Stärkung der Kinderrechte. Als pädagogische Leitung eines ambulant betreuten Wohnens für psychisch erkrankte Menschen ist ihm aber auch die Inklusion und Wiedereingliederung von Menschen mit Beeinträchtigungen in ihrer Lebensführung in die Gesellschaft ein Herzensanliegen. Auf Platz 16 der Landesliste will er für gute und faire Arbeitsbedingungen für beruflich Pflegende kämpfen.

Auf Listenplatz 13 tritt für den Bezirk Ursula Reichenmiller-Thoma an. In ihrer breit gestreuten beruflichen Laufbahn in der Intensivpflege, in der supervisorischen Begleitung und im Coaching vor allem im pflegerischen, palliativen, sozialpädagogischen und pastoralen Feld zeigte sich für sie Wichtigkeit guter Rahmenbedingungen für Engagement und Resilienz der Mitarbeitenden.



Die Umsetzung des Bayerischen Teilhabegesetzes liegt ihr besonders am Herzen: „Menschen mit Behinderung haben demnach ein Recht darauf, dass ihnen die Teilhabe mit der Eingliederung in den 1. Arbeitsmarkt, die Teilhabe an Bildung und die soziale Teilhabe ermöglicht und verbessert wird. “



Verstärkt wird das Spitzenduo im Stimmkreis 708 durch die Listenkandidatinnen Dr. Annegret Diepolder aus Kaufbeuren für den Landtag und Lisa Steber aus Eppishausen für den Bezirkstag.