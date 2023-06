Landjugend Lamerdingen erweckt das Badewannenrennen wieder zum Leben

Von: Marco Tobisch

Teilen

Großer Badewannen-Check: Bei der Landjugend Lamerdingen laufen die Vorbereitungen fürs Rennen am 24. Juni. © Viola Schindler

Lamerdingen – In Lamerdingen werden derzeit wieder eifrig alte Metall-Wannen repariert. Grund ist nicht etwa ein kollektiver Waschtag, sondern das große Badewannenrennen, das nach der Coronapause sein Comeback feiert. Rund 500 Zuschauer werden am Samstag, 24. Juni, entlang der ­Gennach erwartet.

Von wegen, die junge Generation liegt nur auf der faulen Haut: In Lamerdingen packt die Landjugend derzeit gemeinsam an, um ein Badewannenrennen für bis zu 30 Teams zu organisieren. Seit drei Wochen sei man in der heißen Phase und spreche sich mit der Gemeinde ab, plane die Verpflegung für die Gäste und prüfe die Teile für den Parcours, berichtet Patrick Schaft (19), der seit knapp einem Jahr Vorsitzender der Landjugend ist.



In der Gennach werden die paddelnden Rennfahrer wieder allerlei Hindernisse vorfinden: Zu überwinden ist etwa ein Reifenparcours, eine Rampe sowie ein Wasserfall, für den die Feuerwehr mit einer Pumpe anrückt. Und das kleine Flüsschen selbst, das derzeit über reichlich Wasser verfügt, sorgt ebenfalls für Tücken: „Die Strömung bringt dich nämlich da hin, wo du gar nicht hin willst“, sagt Schaft.



Beim Badewannenrennen in Lamerdingen müssen die Teilnehmer einen Parcours in der Gennach bewältigen. © privat

Bis 18. Juni kann man sich für den Lamerdinger Sommerspaß anmelden – über die Instagramseite der Landjugend oder per Mail an badewannenrennen.lamerdingen@gmail.com. Treffpunkt am 24. Juni ist um 12.30 Uhr, Rennstart eine Stunde später. Auf die Zuschauer warten Kaffee, Kuchen und Eis. Ab 18 Uhr wird gegrillt – im Beisein der Musikkapelle Lamerdingen, die für Stimmung sorgt. Geehrt werden abends auch die besten Rennteams in unterschiedlichen Kategorien.

Erstmals durchgeführt wurde das Badewannenrennen vor zehn Jahren. Die neue Landjugend-Vorstandschaft erweckt das Event nach fünf Jahren Pause nun wieder zum Leben.