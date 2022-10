Potentialanalyse von Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Liegenschaften

Hier das Senioren- und Pflegeheim Obergünzburg, das mit einer PV-Anlage erweitert werden könnte. © Krusche

Ostallgäu – Das Ergebnis einer Bestands- und Potentialanalyse wurde im Kreistag vorgestellt. Die Verwaltung hat gemeinsam mit dem Ingenieurbüro Körbl & Feneberg die eigenen Liegenschaften näher beleuchtet und die gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen für die Errichtung einer PV-Anlage untersucht.

Auf vielen Liegenschaften des Landkreises sind bereits Photovoltaik-Anlagen (PV) installiert, die teilweise von Dritten betrieben werden. Die Anlagen der Vermarkter sind meist groß dimensioniert, um eine höchst mögliche Förderung zu erhalten. Diese vermieteten Flächen sind unter anderem auf der Deponie Oberostendorf, der Berufsschule und der Realschule in Marktoberdorf, sowie der Realschule in Füssen zu finden. Die Anlagen, die durch das kommunale Bauamt errichtet wurden, beispielsweise auf dem Grünen Zentrum, der Erich-Kästner-Schule, dem Kreisbauhof in Dösingen und der Realschule Obergünzburg dienen aus rechtlichen und wirtschaftlichen Gründen dazu, den Eigenbedarf zu decken. Hier wird zusammen bereits Energie mit 1.300 Megawattstunden pro Jahr (MWh/a) erzeugt.

Auf weiteren 14.000 Quadratmetern, auf Dächern von kreiseigenen Schulen in Buchloe, Markt­oberdorf und Füssen und Flächen sowie Dächern der Kreisbauhöfe in Dösingen und dem neuen Kreisbauhof in Marktoberdorf/Geisenried könnten weitere 2.700 MWh/a erzeugt werden. Betrachtet wurden dabei zwölf Einrichtungen mit Flächen von 345 Quadratmetern bis 3.200 Quadratmetern – entsprechend einzelner Nennwerte der Anlagen von 70 bis 575 Kilowattpeak (kWp).

Insgesamt wäre damit die Erzeugung von 4.000 MWh/a möglich. Der Eigenverbrauch der beteiligten landkreiseigenen Einrichtungen liegt bei 2.900 MWh/a. Zum Vergleich stellte das Ingenieurbüro Körbl & Feneberg die Erzeugung von 4.000 MWh in anderen Kraftwerken vor: Ein Wasserkraftwerk brauche für die Leitungserzeugung dreieinhalb Tage, ein Kernkraftwerk wie das in Gundremmingen eineinhalb Stunden.



Die Analyse ergab auch einige Empfehlungen bei der Umsetzung. So sind die Anlagengrößen ab einer Nennleistung von 100 kWp interessant für eine Direktvermarktung, wobei ab 135 kWp sogar eine Anlagenzertifizierung wegen höherer Anforderungen notwendig wird. Bei allen Überlegungen ist auch immer das vorgelagerte Stromnetz zu betrachten, damit die erzeugte Energiemenge auch in ein Stromnetz übergeleitet werden kann.

Eine Schönwetter-Technologie?

Ernst Körbl betonte, dass bei allen Überlegungen berücksichtigt werden müsse, dass Photovoltaik eine „Schönwettertechnologie“ sei: Keine Sonne bedeute kein Strom. Die Spitze der erzeugten Leistung liege nach Messungen im Zeitraum zwischen 11 und 13 Uhr. Für die Eigenbedarfsnutzung müsse über den Einsatz von Speichern nachgedacht werden, der den Sonnentag verlängere und Bedarfsspitzen abdecke. Weiterhin sei die jahreszeitliche Abhängigkeit anzuerkennen, denn der Betrieb im Winter trage nur zu 10 Prozent zur Jahresleistung bei.



Landrätin Maria Rita Zinnecker erklärte abschließend, die Überlegungen für einen Zubau hätten den Schwerpunkt, den Eigenbedarf abzudecken. Weiterhin müsse man die Gesetzgebung auf Landes- und Bundesebene beobachten. Der Kreisausschuss beschloss einstimmig, dass die Verwaltung alle noch nicht mit PV-Anlagen ausgestatteten Liegenschaften nach und nach entsprechend ertüchtigen solle. „Wir werden uns dann mit jedem Dach beschäftigen“, versicherte Zinnecker.