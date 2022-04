Landkreis erweitert Ehrenamtskarte

Der Landkreis erweitert Ostallgäuer Ehrenamtskarte um Partnerkarte. © Landratsamt OAL

Ostallgäu – Wer künftig die Ostallgäuer Ehrenamtskarte erhält, kann zu den Angeboten, die für ihn als Karteninhaber gratis sind, kostenlos eine Person seiner Wahl – beispielsweise die Partnerin oder den Partner – mitnehmen. Das hat der Ausschuss für Kultur, Bildung und Ehrenamt in seiner Sitzung am Montag beschlossen. Zudem wurden die Kriterien erweitert, wer für die Ehrenamtskarte vorgeschlagen werden kann. Und bei Teams, die die Ehrenamtskarte im Rahmen des Ehrenzeichens erhalten, kann die Karte in Zukunft an mehr Mitglieder ausgegeben werden.

„Unsere Ehrenamtlichen sind unverzichtbar. Sie bestimmen den Puls der Gesellschaft maßgeblich mit und sorgen mit großem Herzen dafür, dass sich etwas bewegt“, sagte Landrätin Maria Rita Zinnecker. „Ich freue mich sehr, dass wir den besonders Engagierten noch etwas mehr zurückgeben können und nun auch deren Partner mit einbeziehen. Diese müssen oft verzichten, weil ehrenamtliches Engagement häufig zeitintensiv ist und dadurch weniger Zeit für den Partner und die Familie bleibt.“



Die Erweiterung der Ostallgäuer Ehrenamtskarte soll die Karte noch attraktiver und wertschätzender für die Ehrenamtlichen machen. Freiwillige Helfer haben in den vergangenen zwei Jahren besonders viel geleistet und sind einer Vielzahl an Herausforderungen begegnet, so Zinnecker. Der Landkreis würdige das ehrenamtliche Engagement im Ostallgäu. Daher erhalten die künftigen Ehrenamtskarteninhaber ab 2023 neben ihrer Ehrenamtskarte eine Partnerkarte, mit der sie eine weitere Person ihrer Wahl mitnehmen können. Die Partnerkarte kann nur in Kombination mit der Ehrenamtskarte eingelöst werden.

Neue Regelungen

Der Ausschuss hat außerdem beschlossen, dass Menschen bis einschließlich 21 Jahre künftig nicht mehr fünf, sondern nur noch drei Jahre ehrenamtlich engagiert sein müssen, um für die Ehrenamtskarte vorgeschlagen werden zu können. Im Konzept zur Einführung besagter Karte ist das Ziel festgeschrieben, diese besonders auch jungen Ehrenamtlichen zuzuerkennen. Das soll die Vereine bei der Nachwuchssicherung unterstützen.



Personen, die mit dem Ehrenzeichen des Landkreises ausgezeichnet werden, erhalten auch die Ostallgäuer Ehrenamtskarte. Sollte das Ehrenzeichen an ein Team verliehen werden, gilt das auch für Teammitglieder. Bisher konnten laut einem Ausschussbeschluss aus dem Jahr 2017 an zehn Mitglieder pro Team eine Ehrenamtskarte ausgegeben werden. Künftig kann der Ausschuss in Ausnahmefällen mehr als zehn Teammitgliedern die Ostallgäuer Ehrenamtskarte zuerkennen.



Die Ostallgäuer Ehrenamtskarte ist eine der Unterstützungsleistungen der Servicestelle Ehrenamt. Sie wird in der Regel alle zwei Jahre an je 500 Inhaber ausgegeben und berechtigt zum kostenlosen Eintritt in zahlreiche Freizeiteinrichtungen wie beispielsweise Museen, Schlösser oder Bergbahnen. Die Servicestelle veranstaltet außerdem jedes Jahr die Fachtagung Ehrenamt, organisiert regelmäßig Fortbildungen und bietet auch Einzelberatungen an. Alle zwei Jahre verleiht der Landkreis zudem das Ehrenzeichen an Persönlichkeiten, die sich um das Ostallgäu in besonderer Weise bürgerschaftlich verdient gemacht haben. Dies kann sowohl in einer Organisation, als Einzelperson oder im Team sein.

