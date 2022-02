Landkreis plant Alltagsradnetz

Von: Selma Höfer

Symbolfoto © Robert Michael

Landkreis – Mit dem Radverkehrsprogramm „Radverkehrsnetz Bayern 2025“ soll der gesamte Freistaat in Schwung kommen. Auch der Landkreis Ostallgäu möchte sich daran beteiligen. Neben dem Freizeitradnetz soll nun auch eines für Alltagsradler entstehen. Der Planungsprozess für ein solches Alltagsradnetz wurde inzwischen abgeschlossen und den Mitgliedern des Kreisausschusses vergangene Woche vorgestellt.

Ein Projektteam entwickelte seit Juli 2021 in mehreren Stufen einen Netzentwurf, der nun beim Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr (StMB) eingereicht wurde. Darüber informierte Sebastian Gries, Geschäftsführer des Tourismusverbands Ostallgäu e.V. das Gremium. Gemeinsam mit der Firma „topplan“ habe der Landkreis das Netz an die Kommunen und die vorhandene Infrastruktur angepasst. Der Plan diene auch dazu, Schwachstellen zu erkennen und dementsprechende Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Dafür würden bis im kommenden Jahr rund 80 Prozent Förderung durch das Sonderprogramm „Stadt Land“ winken, so Gries.



Das Alltagsradnetz unterscheide sich in den Anforderungen vom Freizeitradnetz, wie Gries erläuterte. Es soll der zielorientierten alltäglichen Radverbindung direkt zwischen den Hauptorten der Region dienen. Es soll durchgängig, schnell und sicher sein. Dementsprechend gebe es auf den Wegen dieser Verbindungen dann auch einen Winterdienst und eine einheitliche Beschilderung. Das Freizeitnetz diene nicht dazu, schnell von A nach B zu kommen, so Gries. Es diene vornehmlich Ausflugsradlern und Touristen.



Für den vorliegenden Plan seien alle Kommunen des Landkreises, der benachbarten Landkreise und die Stadt Kaufbeuren involviert gewesen, sagte Gries. Außerdem die hiesigen Radfahrverbände und die Polizei. Nun liege es am zuständigen Ministerium, die nächsten Schritte für den Ausbau des Radnetzes zu einzuläuten. Zunächst, erklärte Gries, würden die Strecken abgefahren und analysiert. Eine Auswertung sei erst in drei Jahren zu erwarten. Deshalb würde auch die Tiefbauverwaltung das erarbeitete Konzept erhalten und selbst abfahren. So könnten bereits jetzt Schwachstellen und grobe Mängel erkannt oder besonders wichtige Bauten in die Wege geleitet werden.