„Helfen ist Trumpf – Tag und Nacht!“ – Zahlreiche Aktionen der Feuerwehren geplant

Am Firetrainer kann man gefahrlos unter Anleitung das richtige Herangehen und den Löschvorgang üben. © Krusche/Archiv

Obergünzburg/Ostallgäu – Die diesjährige „Lange Nacht der Feuerwehr“ am 24. September steht unter dem Motto: „Helfen ist Trumpf – Tag und Nacht!“ Damit wollen die bayerischen Feuerwehren zeigen, dass sie jederzeit für den Schutz der Bevölkerung einstehen: Retten, Löschen, Bergen, Schützen – 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche – Tag und Nacht. An diesem Tag sind in mehreren Städten und Gemeinden verschiedene Aktionen geplant.

Im Ostallgäu helfen 5.400 aktive Feuerwehrfrauen und -männer in 96 Freiwilligen, sowie sechs Werks- und Betriebsfeuerwehren, engagiert, motiviert und professionell bei Bränden, Unwettern, Unfällen, bei kleinen oder großen Notfällen.

An der Aktionswoche vom 16. bis 25. September beteiligen sich viele Feuerwehren aus ganz Bayern und führen Großübungen oder besondere Veranstaltungen durch. Im Ostallgäu sind mit dabei die Freiwilligen Feuerwehren in Buchloe, Dösingen, Friesenried, Füssen-Stadt, Geisenried, Görisried, Jengen, Lengenfeld, Ronsberg, Schwangau und Unterthingau.

Näheres finden Interessierte unter www.kfv-ostallgaeu.de/fur-unsere-burger/langenachtderfeuerwehr/. Weiterhin findet am Samstag, 24. September tagsüber der diesjährige Kreisjugendfeuerwehrtag in Friesenried statt. Dabei legen rund 200 Jugendliche den Wissenstest der Jugendfeuerwehren ab und stellen sich den Herausforderungen der Deutschen Jugendleistungsspange.

Freiwillige Feuerwehr Obergünzburg

Welcher Erwachsene hat nicht schon als Kind davon geträumt, einmal am Steuer eines Feuerwehrautos zu sitzen. In Obergünzburg hat Mann und Frau am Samstag, den 24. September, die Möglichkeit, diesen Traum in Erfüllung gehen zu lassen. Bei der „Langen Nacht der Feuerwehr“ wird es bei der Freiwilligen Feuerwehr Obergünzburg von 17 bis 23 Uhr eine Vorstellung der aktuellen Fahrzeuge geben und in Schauübungen werden technische Hilfeleistungen, sowie Vorführungen mit der Drehleiter, gezeigt. Außerdem wird die neue Schlauchwaschanlage vorgeführt und die neue Atemschutzwerkstatt zu besichtigen sein.

Ein Info­stand der Firma Dempfle Brandschutztechnik informiert zu technischen Fragen des Brandschutzes im häuslichen Bereich, und am Infostand der Jugendfeuerwehr können sich Kinder und Eltern über den spielerischen Einstieg bei der Kinder- und Jugendfeuerwehr erkundigen. Dabei haben auch Kinder die Möglichkeit, spielerisch zu löschen.

Wer aber als Erwachsener selber mal seine eigenen Reaktionen vor einer heißen Feuersäule erfahren und dann die richtige Vorgehensweise mit dem Feuerlöscher erlernen will, kann dies gefahrlos am „Firetrainer“ unter Anleitung ausprobieren. Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt.

Die Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis sind für jeden offen, freuen sich über frischen Wind und geben jedem die Gelegenheit, einmal in das Ehrenamt „Feuerwehr“ hineinzuschnuppern. Die Feuerwehraktionswoche mit der „Langen Nacht der Feuerwehr“ bietet hierzu eine gute erste Gelegenheit.

