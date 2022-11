Ändern sich die Kontonummern?

Allgäuer Sparkassen-Fusion: „Hochzeit“ mit Vertragsunterzeichnung – Kontonummern können sich ändern

Allgäu – Mit den vorliegenden Zustimmungen der Sparkassenträger beider Häuser zur Vereinigung der Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren mit der Sparkasse Allgäu konnten jetzt offiziell die Fusionsverträge unterzeichnet und der Zusammenschluss dadurch gemeinsam feierlich besiegelt werden.

Die Verbandsvorsitzenden der Zweckverbände beider Sparkassen sowie die Vorstände der Sparkassen sind Unterzeichner der Verträge. Die Fusion wird zur Jahresmitte 2023 wirksam (wir berichteten).

Bei einem Blick in das Vertragswerk wird die Zielsetzung der Vereinigung deutlich, die klar auf die langfristige Sicherung des öffentlichen Auftrags der Sparkasse in der Region ausgerichtet ist.



Dazu gehören der Erhalt der Kundennähe durch eine dezentrale Aufstellung im gesamten Geschäftsgebiet, die Präsenz in den Städten Kempten und Kaufbeuren sowie die Beibehaltung des gesellschaftlichen Engagements. Schwerpunkt ist auch weiterhin die langfristige Versorgung der heimischen Bevölkerung und der Wirtschaft mit umfassenden Finanzdienstleistungen. Für die Beschäftigten werden fusionsbedingte Kündigungen ausgeschlossen.



Träger der neuen Sparkasse wird der Zweckverband Sparkasse Allgäu, dem die kreisfreie Stadt Kaufbeuren beitritt und in den der Landkreis Ostallgäu seine Trägerschaft an der Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren einbringt.



„Es ist ein wirklicher guter Tag für uns alle. Auch wenn heute keine Beschlüsse mehr gefasst und Entscheidungen getroffen wurden, so ist die vertragliche Fixierung der Fusion nochmals ein wichtiger Schritt in unsere gemeinsame Zukunft. Für unsere Kunden und Kundinnen und unsere Beschäftigten. Die ersten gemeinsamen Schritte im Projekt sind vielversprechend und machen uns sehr zuversichtlich für die weiteren anstehenden Aufgaben. Wir freuen uns darauf“, so die beiden Vorstandsvorsitzenden Manfred Hegedüs und Tobias Streifinger.



Ändern sich die Kontonummern?

Von einem „historischen Schritt“ sprach die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker. Aus zwei starken Sparkassen werde damit eine starke Sparkasse. Die technische Fusion und damit die Zusammenlegung der internen Systeme werden erst im Oktober 2023 erfolgen. Damit verbunden ist die naheliegende Frage, ob sich für die Kunden IBAN und Kontonummern ändern werden. Diese Frage sei derzeit noch offen, so Michael Sambeth, Leiter Marketing/Kommunikation bei der Sparkasse Kaufbeuren. Das wäre der Fall, wenn in beiden Sparkassen gleiche Kontonummern bestünden. Mit der Fusion werde auf jeden Fall eine gemeinsame Bankleitzahl kommen, wodurch sich die IBAN-Nummern der Kaufbeurer Sparkassenkunden ändern. Diese fänden jedoch nur im Überweisungsverkehr Anwendung, bei dem die alten Nummern für einen langen Übergangszeitraum weiterhin benutzt werden könnten, so Sambeth.