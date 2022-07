Gute Finanzlage

Gablonzer Siedlungswerk trotzt Krisen und Belastungen

Von: Wolfgang Becker

Die langjährigen Mieter Aloisia Dufhues (seit 2015, v. li.) und Hugo Lacino (seit 1956) lassen sich von Christian Sobl am Modell das Projekt „Generationencampus#Kleeblatt“ erklären. © Becker

Kaufbeuren – Die langjährigen Auswirkungen der Corona-Pandemie und der brutale Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine haben überall ihre Spuren hinterlassen. So auch bei der Wohnungsbaugenossenschaft Gablonzer Siedlungswerk (GSW). Insbesondere die seit Oktober vergangenen Jahres „drastisch ansteigenden Energiekosten“ bereiten Sorgen, wie Christian Sobl als geschäftsführender Vorstand in seinem Lagebericht bei der 72. Mitgliederversammlung darstellte. Dennoch ist er optimistisch: „Wir sind gut aufgestellt und werden den Markt laufend beobachten.“ Das Eigenkapital und alle Rücklagen wurden aufgestockt, der Bilanzgewinn konnte gegenüber dem Vorjahr abermals erhöht werden. Allerdings war der nicht vorhersehbare plötzliche Wegfall der Förderung für das Projekt „Generationencampus#Kleeblatt“ an der Falkenstraße besonders schmerzhaft.

Der Bericht des Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Wolfgang Völsch als Versammlungsleiter und der von Rosemarie Basl vorgetragene Prüfungsbericht vom Verband bayerischer Wohnungsunternehmen (VdW) ließen keine Zweifel an einer gesunden Struktur des genossenschaftlichen Wohnungsbauunternehmens aufkommen. „Die finanzielle Situation ist gesichert“, so Dr. Völsch, „bei einem Bilanzgewinn von rund 792.000 Euro schlägt der Aufsichtsrat den Mitgliedern für ihre Anteile eine Dividende von drei Prozent zur Abstimmung vor.“ Dies fand die volle Zustimmung der Versammlung, die dieses Mal wieder in den Räumen der GSW im Zentrum des Stadtteils stattfand. Dennoch waren neben den weiteren Vorstandsmitgliedern Eva Stumpe und Matthias Queisser nur rund 30 Mitglieder und zehn Gäste der Einladung gefolgt, was wohl noch der Corona-Situation geschuldet war.

Alle Kriterien erfüllt

Rosemarie Basl als Mitglied des Prüfungsausschusses trug das zusammengefasste Testat vom Verband bayerischer Wohnungsunternehmen (VdW) als führendem Fach- und Interessenverband vor. Dieser bescheinigte der Genossenschaft unter anderem eine „satzungsgemäße Verwendung und einen zutreffenden Lagebericht“. „Der satzungsgemäße Förderzweck und der Jahresabschluss 2021 entspricht allen gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entsprechendes Bild“, heißt es weiter. In allen wesentlichen Belangen stehe der Jahresbericht in Einklang mit dem vorgelegten Jahresabschluss 2021. Chancen und Risiken würden zutreffend dargestellt. Auch der Aufsichtsrat sei seinen Verpflichtungen korrekt nachgekommen.

„Zertifizierungen“

In seinem Lagebericht machte der Aufsichtsratsvorsitzende deutlich, dass die unterschiedlichen beruflichen Qualifikationen im Aufsichtsrat insbesondere durch das Neubauprojekt „Generationencampus“ eine „zielorientierte und kompetente Weiterentwicklung“ erfahren hätten, welche die von Vertrauen und Wertschätzung getragene Zusammenarbeit mit dem Vorstand noch stärker unterstützen konnte. Dazu gehörte auch die zertifizierte Qualifizierungsmaßnahme an der Akademie der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft GmbH von fünf Aufsichtsräten. Sobl ergänzte, dass man als deutschlandweit erstes Wohnungsbauunternehmen Handwerker und Hausmeister bei der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e. V. habe schulen lassen, damit sie bei eventuell betroffenen Mietern angemessen reagieren können.



Dr. Völsch hob hervor, dass es dem Vorstand durch vorausschauende Planung mit einem rechtzeitig geschlossenen Kontrakt gelungen sei, den Gaspreis für die Mieter des GSW zu äußerst günstigen Konditionen bis Mitte 2024 gesichert zu haben. Der Aufsichtsratsvorsitzende dankte nicht nur dem gesamten Vorstand, sondern insbesondere allen Mitarbeitern für ihre geleistete Arbeit sowie allen Mietern für ihr Verständnis in der Pandemiezeit.

Gute Finanzlage

In seinem Jahresabschluss ging der Vorsitzende ausführlich auf die Bilanz sowie die Gewinn-und-Verlust-Rechnung ein. Die Corona-Pandemie habe unter anderem durch Hygienekonzepte und Schutzmaßnahmen weiterhin für zusätzliche Belastung gesorgt. Dennoch sei es wichtig gewesen, einen kontinuierlichen Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten. Die um 0,4 Millionen Euro auf 57, 1 Millionen Euro gesunkene Bilanzsumme resultiert aus den standardisierten Abschreibungen für „Grundstücke mit Wohn- und Garagengebäuden“ sowie dem Bereich der „Außenanlagen“.

Gewinn-und-Verlust-Rechnung (Auszug)

Jahresüberschuss: 1,55 Mio. Euro

Einstellung in Rücklagen: 760.000 Euro

Bilanzgewinn: 791.406 Euro

Entwicklung der Genossenschaft

Mitglieder 2021: 1.611 (2020: 1627)

10.923 Anteile (2020: 10.972)

1.435 Wohnungen

Auch die Bauvorbereitungen für das Projekt an der Falkenstraße schlagen mit über eine Millionen Euro ebenfalls zu Buche. Aufgrund größerer Lieferschwierigkeiten wurden die Lagerbestände um rund 40 Prozent auf 25.000 Euro erhöht. Erfreulich haben sich aus Sicht des Vorstandes die offenen Forderungen aus Vermietungen entwickelt: Sie sanken um rund ein Viertel auf knapp 46.000 Euro. Der Jahresüberschuss von 1,55 Millionen Euro führt nach Abzug der Rücklagen von 760.000 Euro zu einem Bilanzgewinn von 791.400 Euro. Auch das langfristig verfügbare Eigenkapital mit 46,2 Prozent (2020: 43,3 Prozent) sorgt für eine angemessene Eigenkapitalausstattung der Genossenschaft. Die Leerstandsquote liegt bereinigt bei 1,4 Prozent, die Gewerbeeinheiten sind vollständig vermietet. Nachdem das Café am Markt im Januar eröffnet hatte, wird in die ehemalige Post bald die „Physioterapia“ mit Guiseppe di Palo einziehen. Und im ehemaligen „Trostel“ befindet sich bereits das Stadtteilbüro „Quartiersmanagement“.

Wohnraum und Energie

Die Strategien für die Zukunft der Genossenschaft legte Sobl im Lagebericht dar. Ziel sei es, den Wohnungsbestand durch Modernisierungen dauerhaft marktfähig zu erhalten. Mit Blick auf die jährlich um ein Prozent wachsende Bevölkerung in Kaufbeuren erhalte der Neubau von bezahlbarem Wohnraum eine höhere Bedeutung, auch barrierefrei. „Gute Freiraumplanung gehört für uns zu einem qualitativen Wohnumfeld“, sagte der Vorstand, „wir verstehen uns als dienstleistungsorientiertes, modernes Unternehmen der Wohnungswirtschaft.“



Die Gesamtbelastung für Mieter mit sehr niedrigen Einkommen werde jedoch trotz Einsparmaßnahmen weiter anwachsen. „Wir werden uns auf Veränderungen einstellen müssen“, so die Botschaft. Man versuche, die Betriebskosten zu dämpfen und werde bezüglich der Versorgungssicherheit im Energiesektor die Strategie hinsichtlich der Abhängigkeit von Gas und Öl überdenken. In diesen Überlegungen spiele auch die bereits ermittelte Dachfläche aller Immobilien mit einer Größenordnung von rund 32.000 Quadratmetern für Solaranlagen eine Rolle. Doch hier müsse der Bund erst die steuerlichen Voraussetzungen schaffen, damit eine solche Investition – Stand heute – nicht zum Nachteil für die Genossenschaft wird.



Leider gebe es immer wieder Probleme mit dem Müll. Sowohl bezüglich der „Mülltrennung“ als auch beim „Mülltourismus“ appellierte der Geschäftsführer an die Zivilcourage der Mieter, bei erkennbaren Verstößen diese direkt anzusprechen. Zudem gebe es mit dem Umweltamt und der Gustav-Leutelt-Schule ein gemeinsames Projekt, um mit Aufklärung hier Verbesserungen zu erreichen.

Prognose

Eine Prognose sei mangels verlässlicher Daten nicht möglich, so der Vorstand. In zunehmenden Materialengpässen und dem Fachkräftemangel sieht Sobl in der Zukunft „eine große Herausforderung“. Als Folge des Krieges sei unter anderem durch die verstärkte Fluchtbewegung die Versorgung mit angemessenem Wohnraum notwendig: „Eine Wohnung gehört zu den Grundbedürfnissen der Menschen.“ In diesem Zusammenhang kam auch das Projekt „Generationencampus#Kleeblatt“ zur Sprache.



Zustimmung

Die Wahlen zum Aufsichtsrat wegen routinemäßig endender Amtszeit konnten zügig abgewickelt werden, da die anstehenden Mitglieder Dr. Wolfgang Völsch, Heinrich Hallatscheck und Gabriele Klauer einstimmig für weitere drei Jahre im Amt bestätigt wurden. Auch der Jahresabschluss und die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat erhielten das einstimmige Votum der anwesenden Mitglieder.