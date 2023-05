Lebensfreude Pur: Die vierte Tanzshow von „Dance Soulution“ – ein voller Erfolg

Von: Ingrid Zasche

Teilen

Ein Hauch von Klassik: „Esmeralda“ – Ballerinas vor der Kulisse von Notre-Dame. © Foto: Zasche

Beachten Sie auch unsere Fotostrecke zum Event am Ende des Beitrags!

Kaufbeuren – Bunt, rasant, vielseitig und voller sichtbarer Freude an Tanz und Bewegung war das, was am 18. 19. und 20. Mai im Stadtsaal abging –die vierte große, nach dem Start 2013 alle zwei Jahre (abgesehen von der Corona-Pause 2019) stattfindende Tanzshow des Studios „Dance Soulution“. Da die ursprünglich nur für Freitag und Samstag angesetzten Aufführungen blitzschnell ausverkauft waren, hatte man kurzentschlossen am Donnerstag noch eine Zusatzveranstaltung organisiert, für die es ebenfalls nach kurzer Zeit keine Karten mehr gab.

Die Stimmung kochte von Anfang an im übervollen Stadtsaal, da natürlich alle Gruppen, die gerade nicht dran waren, ihre Kollegen auf der Bühne durch Johlen, rhythmisches Mitklatschen und unüberhörbare Rufe nach den beliebten Trainerinnen eifrig anfeuerten. Über 360 Mitwirkende aller Altersstufen von sechs bis 60 Jahren stehen im Programm, darunter natürlich auch das 14-köpfige Dance-Soulution-Team und dessen Leiter Chris Meirich. Die Gruppen Mini-Dancer, Pré-Ballett, Dance-, Ballett- und Jazz/HipHop-Kids in mehreren Stufen über BreakDance, HipHop, Ballett, Jazz-Dance bis hin zu Zumba, Bokwa und Dance-Fitness zeigten ein abwechslungsreiches Programm, wobei die einzelnen Gruppen oft mehr als 20 Köpfe zählten und fast nicht genug Platz auf der Bühne fanden. Damit alle Gruppen einmal zeigen durften, was sie können, gab es kaum ein Luftholen zwischen den einzelnen Auftritten, die 28 Nummern folgten einander Schlag auf Schlag. Die nicht anwesenden Allerkleinsten aus den Gruppen Pré-Ballett, Mini-Dancer und Dance-Kids, die auch gerne ihren Beitrag auf der Bühne leisten wollten, waren immerhin in Videos zu sehen. Dafür sorgten, ebenso wie für den guten Ton und die richtige Beleuchtung, in bewährter Manier die „Tec-Kilis“, Kilian Herbschleb und Kilian Proske.



Traumhafte Talente: die Kleinen präsentierten sich ganz groß

Die niedlichen Ballett-Kids I tanzten in rosa Tutus vor einem romantischen Gartenbild zu „A Bird Variation de Trois“, während die Ballett-Kids II mit gestreiften Gehstöcken und roten Pailletten-Röcken und -Hüten „Chim Chim Cheree“ interpretierten. Vier Mitglieder von Ballett II tanzten vor einer Notre-Dame-Kulisse „Esmeralda“. Zum frechen Song „Bally Lillet Snap“ vermittelte die Mittwochsgruppe der Jazz/HipHop-Kids I ein wenig Karibik-Feeling. Ganz anders die Montagsgruppe – sie weckte zu den Klängen von „Low Tick“ mit hängenden Hosenträgern Assoziationen zu Slum-Kindern in New York. Die BreakDance-Kids zeigten bei „Night of the Wolf“ vor einer Graffiti-Wand abenteuerliche Moves und Verrenkungen, die im Hintergrund nochmals eingeblendet wurden. Die Zumba-Gruppe performte beschwingt zu „Lento Swalla Come Ma Dance Again“. DS-Shirts in weiß und weinrot, und DS-Jeanswesten trugen die Jazz/HipHop-Kids II und die HipHop-Teens. Zu „Toy Dreams“ ließen die Damen von Jazz I ihre himmelblauen Mini-Tellerröcke fliegen, bevor Dance-Soulution-Chef Chris Meirich die bunte Dance-Fitness-Gruppe zu „Beggin‘ Booty Feel Like This“ höchstpersönlich anführte.



Die Show in vollem Gange

Nach der Pause standen die Gruppen der älteren Jugendlichen und Erwachsenen auf dem Programm. Zunächst zeigte das Dozenten-Team in unterschiedlichen Formationen die ganze Bandbreite des Angebots von Dance Soulution, aber auch die Dance-Kids waren noch einmal in einem Video zu sehen. Jazz II hatte zwei schwungvolle Auftritte, die HipHop-Teens glänzten in nabelfreien Glitzeroberteilen mit Fransenröckchen. HipHop I bis III arbeiteten mit hübschen Lichteffekten wie Taschenlampen im Dunkeln und farbigen LED-Lichtern im Haar. Die Bokwa-Gruppe verströmte ansteckende Freude an der Bewegung und die Großen von BreakDance I und II traten in einem fiktiven Bandenkampf gegeneinander an. Zweiergruppen wie „Isabelle & Kinga“ und „Franzi & Rebekka“ brachen Ausdruckstanz und die Gruppe „Gentrix“ forderte abschließend „Think out of the Box! Kostüme und Choreografie passten jeweils zu den ausgewählten Songs, es würde jedoch den Rahmen sprengen, diese hier alle im Detail aufzuzählen.



Zum großen Finale stellte Chris Meirich unter einem Goldflitterregen und Riesenapplaus noch einmal alle Mitwirkenden vor und bedankte sich bei seinem Team mit edlen Rosen, bevor er „seine“ Kids den begeisterten Eltern übergab.

Fotostrecke DANCE SOULUTION – Tanzshow 2023 Fotostrecke ansehen