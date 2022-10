Lehre in Anwaltskanzlei erfolgreich abgeschlossen

Von: Angelika Hirschberg

Rechtsanwältin Susen Knabner (v.li.) bildet regelmäßig aus: In den beiden letzten Jahren haben ihre Azubis Daniela Fischer und Marina Schär (hinten re.) ihre Ausbildung jeweils mit der Note 1,0 abgeschlossen. Sinem Güler beginnt heuer ihre Lehre bei Knabner. © Angelika Hirschberg

Kaufbeuren – Auf die Frage, ob sie ein Händchen für Bestleistung habe, schmunzelt ­Susen Knabner, seit 2005 Rechtsanwältin in Kaufbeuren, nur. Tatsächlich ist sie zurecht sehr stolz, dass ihre Auszubildenden bereits zum zweiten Mal in Folge als Jahrgangsbeste mit Abschlussnoten von 1,0 die Lehre zur Rechtanwaltsfachangestellten beendet haben.

Marina Schär setzte bereits zum Ende des Ausbildungsjahrs 2021 diesen Glanzpunkt, Daniela Fischer stand ihr in nichts nach und krönte das Ende ihrer Lehrzeit mit einer Jahrgangsbestleistung. Beide lernten ihr Fach bei Susen Knabner, die sich innerhalb der SGK-Gruppe für die Rechtsberatung verantwortlich zeigt. Insgesamt beschäftigt die in Kaufbeuren ansässige Gruppe 25 Mitarbeiter und bildet seit 2006 regelmäßig Steuerfachangestellte und Rechtsanwaltsfachangestellte aus. Knabners Tätigkeitsschwerpunkte sind das Wirtschaftsrecht, Erbrecht und Baurecht. Sie betreut als Partnerin der SGK-Gruppe mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern im Wesentlichen mittelständische Unternehmer.



Anreiz und Herausforderung

Die breite Aufstellung und vielfältige Tätigkeitsbereiche sind daher für die jungen Auszubildenden Anreiz und Herausforderung zugleich. Die Ausbildung biete in der Tat viele Chancen in vielen Bereichen und Branchen. Rechtsanwaltsfachangestellte unterstützen Rechtsanwälte und -anwältinnen bei rechtlichen Dienstleistungen. Daneben führen sie allgemeine organisatorische und kaufmännische Arbeiten aus. Sie finden Beschäftigung neben Kanzleien in Inkassobüros, bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und in Mahnabteilungen von Versandhäusern, größeren Warenhausketten sowie Banken, Sparkassen und Versicherungen.



Marina Schär schloss nach ihrer Ausbildung ein weiteres Jahr in Knabners Kanzlei an. Im Herbst 2022 wird sie nun ein Jura-Studium beginnen, an dessen Ende sie womöglich wieder den Weg zurück nach Kaufbeuren finden könnte. „Die Tore für Marina Schär sind hier weit geöffnet“, sagt Susen Knabner.



Eine gute Ausbildung zahlt sich aus

Daniela Fischer wird Knabner weiter unterstützen. In die Fußstapfen der erfolgreichen Auszubildenden tritt Sinem Güler, die im September ihre Ausbildung als Rechtsanwaltsfachangestellte in der SGK-Gruppe und bei Rechtsanwältin Susen Knabner in Angriff nahm.



Die Anwältin plant, auch im nächsten Jahr einen Ausbildungsplatz zu besetzen. Bewerbungen sind auch heute schon jederzeit möglich. Denn „eine gute Ausbildung zahlt sich für alle Seiten aus“, ist sich Susen Knabner sicher. Deshalb investiert sie Zeit und Mühe in ihre jungen Mitarbeiter. Ein Engagement, das sich sichtlich in Bestleistungen niedergeschlagen hat.