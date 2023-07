Großangelegte Bildungs- und Gesundheitsoffensive an der Mittelschule Germaringen: Gorilla-PLUS

Von: Felix Gattinger

Teilen

Überzeugt vom altersgerechten ganzheitlichen Ansatz: Referentin Pia Knittel und Sportbeauftragter Thomas Fochler. © Foto: Gattinger

Germaringen – Gesundes Essen, Bewegung und ein vernünftiger Umgang mit den Ressourcen der Erde – das alles steht beim Coolheits-Ranking an Mittelschulen wohl eher unten auf der Liste. Das Bundesweite Gorilla-Schulprogramm will diesen Inhalten jetzt den betulichen pädagogischen Zeigefinger abschneiden und in Kooperation mit professionellen Freestyle-Sportlern eine größere Akzeptanz bei den Jugendlichen schaffen.

Break Dance, Frisbee, Boarden, Bladen – die sogenannten Freestyle-Sportarten sind vereinsunabhängig, günstig und können fast überall ausgeübt werden. Es sind die „Moves“, mit denen Jugendliche ihren Selbstwert in der Peergroup stärken, und daher stehen sie bei den Teenagern seit Jahren hoch im Kurs. Darauf konzentriert sich die Gorilla Deutschland GmbH und hat mit vielen Unterstützern, vor allem aber mit ihrem Hauptsponsor, der Siemens-Betriebskrankenkasse ein Programm ins Leben gerufen, das Schülerinnen und Schülern die Themen Ernährung, Bewegung, Nachhaltigkeit und psychische Gesundheit nahebringen soll.



Die ganze Aktion: kostenlos

Dabei sollen Freestyle-Sport-Profis den Heranwachsenden Lust auf einen gesunden Lebensstil machen. Das Schulprogramm ist in verschiedenen Größenordnungen buchbar und beinhaltet Bewegungs- und Ernährungs- Workshops, Tutorials und vor allem viel Gelegenheit, sich selber auszuprobieren. Die Mittelschule Germarinen ist eine der zehnvon über 100 teilnehmenden Schulen, die sich für das volle Programm entschieden haben. Bezahlen müssen dafür weder die Schule, noch die Eltern der Schüler. Grundlage der Finanzierung ist das 2015 verabschiedete Präventionsgesetz der Bundesregierung, das alle Krankenkassen zu Leistungen zur Gesundheitsförderung und Prävention verpflichtet.



Nicht jede schule kriegt das volle Programm

Doch beileibe nicht alle Schulen eignen sich für das große „Gorilla Plus Programm“, denn dieses stellt einige Ansprüche an die Infrastruktur vor Ort: Eine Dreifach-Sporthalle, in der geskatet werden darf, eine vollwertige Schulküche oder mindestens ein Raum mit großem Waschbecken, eine große befestigte Außenfläche mit ebenem Boden, sowie viele zusätzliche Räume als „Schlechtwettervariante“ für insgesamt sieben verschiedene Sportarten.



Aufmerksam geworden sei er auf das Projekt durch seine Frau, die davon in einem Fernsehbeitrag erfahren hatte, berichtete Lehrer und Sportbeauftragter Thomas Fochler bei der Programmvorstellung an der Mittelschule zu Beginn der Woche. Schon vor ein paar Monaten, habe eine Schulbegehung mit Gorilla Deutschlad stattgefunden, um die räumlichen Verhältnisse zu begutachten: Bestanden.



Zwei Jahre Health Awareness

Am 27. September fällt an der Mittelschule der Startschuss für ein Intervallprogramm, das über zwei ganze Schuljahre gehen wird: Auf dem entsprechend umgebauten Gelände werden dann insgesamt sieben Freestyle-Sportarten unterrichtet, wobei die Schüler frei wählen können. Dazu richten Ernährungscoachs Buffets ein, an denen sich die Jugendlichen davon überzeugen können, dass Gesundes auch richtig lecker sein kann. Ein halbes Jahr später kommen dann die „follow-up Workshops bei denen viermal über vier Wochen hinweg mit den Freestyle-Profis gesportelt werden kann. Im zweiten Schuljahr gibt es das Power-Game, für ganzheitliches Lernen, das spielerisch-coole Freestyle-Art Skills für das Leben vermittelt, und riesige Playground-Pakete, mit denen man jeden Platz innerhalb weniger Minuten in einen Freestyle-Park verwandeln kann.