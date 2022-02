Vermehrt selbst gebaute Unterstände im Wald

Dieser Unterstand in einem Privatwald wurde ungefragt von Unbekannt errichtet. © Stephan Fessler

Buchloe – Immer häufiger meldeten sich zuletzt Waldbesitzer bei Förster Stephan Fessler und berichteten, dass in ihren Wäldern ungefragt Unterstände von Unbekannt gebaut werden.

Wie das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) mit Sitz in Kaufbeuren sagt, hätten solche Meldungen seit Beginn der Pandemie deutlich zugenommen. Dabei handele es sich aber keineswegs um Kavaliersdelikte. Oft seien es Jugendliche, die solche Unterstände bauten, sich aber der rechtlichen Folgen nicht bewusst seien. Denn bei den meisten Wäldern handelt es sich um privates Eigentum, das nicht beschädigt werden darf, heißt es im Schreiben des AELF. Häufig sind gleich mehrere Rechtsvergehen festzustellen. Diese können von Sachbeschädigung in den Wäldern bis zu Diebstahl von Baumaterial oder illegaler Müllentsorgung reichen. Es werden zum Beispiel junge Bäume mit der Handsäge oder Axt zum Bau von Hütten gefällt. Häufig werden auch Nägel in gesunde, stehende Bäume geschlagen, die den Baum für den Rest seines Lebens schädigen und qualitativ entwerten. Auch die natürliche Waldverjüngung aus jungen Waldbäumen wird oft zertreten und kann nicht aufwachsen. Nicht zuletzt ist der Wald oft der letzte Rückzugsort für Tiere und Pflanzen. Diese werden von den Erbauern solcher Konstruktionen empfindlich gestört. Gerade in den Wintermonaten brauchen Wildtiere aber ihre Ruhe. Aus diesen Gründen appelliert Förster Fessler, auf den Bau solcher Unterstände zu verzichten.



Von den Bauten selbst gehen aber auch Gefahren aus. Oft werden sie unfachmännisch erstellt, sind instabil und können die „Bewohner“ bei Einsturz gefährden. Gefährlich kann es auch werden, wenn die Unterstände bei oder nach Stürmen aufgesucht werden. Denn dann muss im Wald jederzeit mit herabfallenden Ästen oder umfallenden Bäumen gerechnet werden.



Manchmal sind auch Feuerstellen anzutreffen. Dies sei insbesondere „brandgefährlich“, so das Amt, denn gerade bei trockener Witterung können Feuer außer Kontrolle geraten und ganze Wälder abbrennen. Die Folgen hat dann der Verursacher zu tragen.

