Lutterschacher Hexensturm

Von: Michael Dürr

Machtübergabe im Marktoberdorfer Rathaus: Rathauschef Dr. Wolfgang Hell, sein Hauptamtsleiter Martin Vogler (links) und Büroleiterin Hannah Fischer (rechts) streckten vor den Lutterschacher Hexen nur zu gern die Waffen. © Dürr

Marktoberdorf – Da kann sich eine Stadtspitze das ganze Jahr über anstrengen, wie sie will – wenn’s den Narren gefällt, übernehmen sie die Macht und setzen den Bürgermeister kurzerhand ab. So geschehen auch in Markt­oberdorf, wo am Faschings-Donnerstag Punkt 11.11 Uhr sieben Lutterschacher Hexen das Rathaus stürmten. Dr. Wolfgang Hell und sein Hauptamtsleiter Martin Vogler verloren dabei nicht nur ihre Amtsbefugnisse, sondern auch ihre Krawatten – schnipp, schnapp, ab! Gut hatte es da einzig Hells Büroleiterin Hannah Fischer, die in weiser Voraussicht im Nonnengewand ganz ohne Schlips um den Hals gekommen war.

Letztendlich ging die närrische Aktion aber nicht als feindliche, sondern als ausgesprochen freundliche Übernahme über die Bühne. Rathauschef Hell hatte sich in die Mönchskutte geworfen, ließ sich nicht lange bitten und servierte den Hexen – im einzelnen waren das Marlies, Betty, Tine, Katy, Sarah, Andrea und Conny – neben einem Schnäpsle auch leckere Faschingskrapfen.



Sein Fett bekam er gleichwohl ab, da gab’s kein Pardon. So sei der Weg ins Rathaus für die Hexen aus Leuterschach „echt a Witz“ gewesen, klagten sie lauthals: „Bis Thalhofa ra gohts ja echt no schnell, doch dann hot er geampelt, der Dr. Hell! A Autoschlange lang und länger, an Haufa Lkw mit Hänger… Doch zum Glück sind mir ja Hexenwesen, und fliegat drüber mit eisra Besen.“



„Kalt isch“, beschwerten sich die Hexen außerdem, „übrall muaß ma spara. Ins Hallabad kannsch o nimma fahra. Do frierts oin glei a wia an Hund, des isch wirklich nimma gsund!“ Die Hexen wollten’s „liaber heiß, drum tanz mer bis eis rinnt der Schweiß. Mir gwärmet eis ganz viel vo inna – und hoffat in deana Gläsla isch glei was dinna!“



So geschah es, und alle waren’s zufrieden. Wie hatten doch die Hexen gerufen, die in prächtigen, selbst gemachten Kostümen erschienen waren? „Wir lieben die Fasnacht, das Rathaus und den Hell, wir trinken gern a Schnäpsle, drum schenkt uns ei ganz schnell!“