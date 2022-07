Maler-Innung sticht in See

Ehrungen bei der Maler- und Lackierer-Innung Kaufbeuren/Ostallgäu am Forggensee. © XL-Foto Langer

Landkreis/Ostallgäu - Kürzlich fanden bei der Maler-Innung Ehrungen ehrenamtlicher Innungsmitglieder bei einer Charterfahrt der MS Füssen auf dem Forggensee statt.

Obermeister Ralf Schmidt bedankte sich beim Sektempfang und seiner Begrüßung bei den Innungsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit, für Engagement und Leistungsbereitschaft im Maler- und Lackierer-Handwerk. Solches Engagement sei nicht hoch genug zu würdigen, betonte Schmidt.



Zur dieser Ehrungsveranstaltung auf dem Forggensee waren auch der Präsident der HWK-Schwaben Hans Peter Rauch und Ehrenkreishandwerksmeister Anton Osswald geladen. Bei seinem Grußwort bedankte sich Rauch für das langjährige Engagement und den Einsatz der ehrenamtlichen Handwerker. Er sprach seinen Respekt aus, dass sich die Handwerker neben ihrer selbstständigen Arbeit ehrenamtlich für das Handwerk und dessen Nachwuchs engagieren. „Das Ehrenamt ist die Grundlage für die Arbeit in unserer Handwerksorganisation. Es ist ein Engagement vom Handwerk für das Handwerk – praxisnah und unabhängig. Dieses Engagement verdient eine besondere Ehrung in einer außergewöhnlichen Umgebung“, so Rauch.



Die Geehrten

In einem würdigen Rahmen wurden neben den 18 Ehrenurkunden auch vier Silberne Ehrennadeln sowie Präsente als Dank an die Ehepartner überreicht.



Die Silberne Ehrennadel als besondere Auszeichnung für 15 Jahre im Ehrenamt erhielten: Johannes Böckler. Er engagierte sich seit 1997 ehrenamtlich unter anderem im Gesellenausschuss, im Prüfungsausschuss und als Rechnungsprüfer. Von 2005 bis 2014 war er als Obermeister der Maler-Innung Kaufbeuren tätig.



Anton Kerler engagierte sich seit 2005 bis 2019 als Obermeister der Maler-Innung Ostallgäu und seit 2020 als stellvertretender Obermeister der fusionierten Maler-Innung Kaufbeuren/Ostallgäu.



Markus Dempf engagiert sich seit 1997 als Lehrer im Gesellenprüfungsausschuss.



Jürgen Vogel engagiert sich seit 1997 im Prüfungsausschuss und Gesellenausschuss.



Der festliche Ablauf wurde durch Musik von Alleinunterhalter Christian Stelle umrahmt. Bei einem bayerischen Buffet in gemütlicher Atmosphäre und guter Stimmung klang der Abend aus.