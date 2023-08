Feuerwehr muss Hausbesitzer vom Dach bergen

Von: Angelika Hirschberg

Die Feuerwehr in Dösingen rettete einen verletzten Mann vom Dach. © FFW Kaufbeuren

Westendorf/Dösingen - Am Feiertag aufs Dach steigen? Vermutlich keine gute Idee. Am gestrigen Dienstag, Mariä Himmelfahrt, jedoch hatte sich ein Mann in Dösingen auf sein Hausdach begeben, um bevorstehende Arbeiten dort vorzubereiten.

Dabei stürzte er auf seine Schulter und Hüfte, konnte das Dach nicht mehr aus eigener Kraft verlassen und drohte abzustürzen. Die Freiwillige Feuerwehr kam dem Mann zu Hilfe: Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Dösingen und Westendorf retteten den Patienten über eine Steckleiter und mithilfe einer Schleifkorbtrage. Dann wurde der Mann dem Rettungsdienst übergeben, der ihn anschließend in ein Krankenhaus brachte. Bei dem gut einstündigen Einsatz waren 16 Feuerwehrkräfte beteiligt.

Die Polizeiinspektion Buchloe weist in diesem Rahmen darauf hin, dass gemäß dem bayerischen Feiertagsgesetz an Sonntagen und den gesetzlichen Feiertagen öffentlich bemerkbare Arbeiten, die geeignet sind, die Feiertagsruhe zu beeinträchtigen, verboten sind.