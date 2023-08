Maria Schuppler: Komposition von Worten und Bildern

Von: Ingrid Zasche

Teilen

Autorin Maria Schuppler freut sich über ihr druckfrisches Erstlingswerk „Unterwegs in den Augenblick“. © Ingrid Zasche

Kaufbeuren - Auf einem Notenständer liegen großformatige Bilder, Kostproben aus dem noch druckfrischen Bändchen „Unterwegs in den Augenblick“ von Maria Schuppler. Vor kurzem stellte sie ihr 56 Seiten starkes Büchlein mit Fotografien und modernen Haikus (einer traditionellen japanischen Gedichtform) im Gasthof Engel vor.

Wie das Buch mit dem Untertitel „Lyrisch-fotografische Annäherung“ eine Symbiose von Text und Bild darstellt, war auch die Buchpräsentation eine optisch-akustische Komposition: Langsam und getragen sprach die Autorin ihre Verse und zeigte die zugehörigen Bilder, dazu hatte sie die funkelnden Klänge einer für Laute adaptierten Bach-Suite ausgewählt.



Ihre Haikus und die wunderschönen Naturfotos seien, wie sie selbst sagt, von „extremer Offenheit und teilweiser Unschärfe“, um Raum für eigene Assoziationen und Erkenntnisse zu lassen. Kleine „Abenteuer im Alltag“ – ein trockenes Blatt, eine Wellenkräuseln, Samenkapseln oder ein Tannenzapfen – sind Inspiration für Schupplers Gedichte und laden gleichzeitig zum „Sich-berühren-lassen“ und zum Nachsinnen ein.



Klosterleben und dann... Neuland

Maria Schuppler, 1958 in Mindelheim geboren, ist in Kauf­beuren aufgewachsen und hat unter anderem die „Gänsefarm“ besucht. Am staatlichen Gymnasium (später JBG) gehörte sie zum ersten Jahrgang mit Leistungsfächern. Sie hatte Latein, Geschichte und Musik belegt. Ihr Studienfach nach dem Abitur hätte also genau so gut Geschichte sein können – es wurde aber schließlich Musik an der Fachakademie in Augsburg. Nach dem Abschluss trat sie in ein Zisterzienserinnen-Kloster ein, das sie jedoch nach zehn Jahren wieder verließ. Rückblickend stellt sie fest, dass der Auslöser für diese intensive Gottsuche möglicherweise eine gewisse Lebensangst war, „dass ich das Leben an sich so nicht packe“, gleichzeitig wohl auch ein bei extremer Schüchternheit trotziges Aufbegehren gegen ihre gesamte Umwelt, die ihr von diesem Schritt abriet. Sie war zunächst im Kloster Oberschönenfeld, von wo aus sie mit einer Gruppe von Schwestern nach Waldsassen geschickt wurde, einem Kloster mit Internatsschule, das in Gefahr war auszusterben. Dort hat sie als Kantorin den Chorgesang auf Deutsch und Lateinisch gepflegt und die Choralarbeit hat ihr „sehr gefallen“. Nach einiger Zeit wurde die Gruppe auf Österreich und die Schweiz verteilt. Maria Schuppler entschied sich nach einer Woche „Probeleben“ für das Kloster in Fribourg. Im zehnten Jahr ihrer Klosterzugehörigkeit war ihr dann klargeworden, dass sie nicht für den Rest ihres Lebens Zisterzienserin sein wollte. Sie trat aus dem Orden aus und absolvierte in Konstanz eine Ausbildung als Altenpflegerin. Zu ihren ehemaligen Mitschwestern hat sie seitdem keinen Kontakt mehr. Während der Ausbildung lernte sie ihren Mann, Hubert Mohr, kennen, welcher dort als Koch arbeitete. Sie heirateten, Maria Schuppler behielt jedoch ihren Mädchennamen. Nach 30-jähriger beruflicher Tätigkeit mit Leidenschaft und Herzblut hat sie mittlerweile ihren Ruhestand angetreten.



„Wie von selbst...“

Zeit ihres Lebens habe sie Musik und Lyrik begleitet, ihre ersten Gedichte schrieb sie mit zwölf oder dreizehn Jahren, so Maria Schuppler am Vortragsabend. Erst seit ihrer Pensionierung kam ergänzend die Fotografie hinzu. „Wie von selbst fügten sich Bilder und Texte zusammen, und staunend betrete ich mit diesem Erstling noch einmal Neuland.” Dabei war ihr Mann Hubert ein strenger Kritiker, der sie aber auch gleichzeitig unterstützte und ermutigte. Auch Jürgen Kraus, mit dem sie eine langjährige, auf gemeinsames Musizieren gegründete Freundschaft verband, schätzte schon vor 30 Jahren ihre Gedichte. Er riet ihr, wenn sie je daran dächte, diese zu veröffentlichen, sich an den Bauer-Verlag in Thalhofen zu wenden.



Im Buchhandel erhältlich

Das hat sie nun getan. Verlegertochter Angela Schulz hat ein kleines, aber feines Gesamtkunstwerk daraus gemacht, das ab sofort für 15 Euro im Buchhandel erhältlich ist.