Marien-Realschule Kaufbeuren verabschiedet Absolventinnen

Teilen

Anker lichten und Leinen los für die Fahrt durch die Stürme des Lebens: Die festlich gekleideten Absolventinnen der Marienrealschule. © Foto: Marien-Realschule Kaufbeuren

In einer festlichen Feierstunde wurden am Freitag, den 21. Juli die 92 Absolventinnen des Abschlussjahrgangs 2023 der Marien-Realschule Kaufbeuren entlassen.

Zunächst hatte Schulseelsorger Pfarrer Franz Walden in der Institutskirche einen Gottesdienst mit Schülerinnen und Angehörigen sowie Lehrkräften zelebriert, in dem das Leitmotiv einer „Bushaltestelle“ den Rahmen vorgab. Anhand von drei Szenen, gespielt von Schülerinnen des aktuellen Abschlussjahrgangs, wurde verdeutlicht, dass die jungen Frauen sich an einem Punkt ihres Lebens befinden, an dem ein erstes wichtiges Ziel erreicht wurde und ein „Umstieg“ erfolgt. Nach einer kurzen Pause oder Wartezeit beginnt für die Absolventinnen bald ein neuer Lebensabschnitt mit dem weiteren Schulbesuch, dem Ausbildungsbeginn oder auch einer anders gestalteten freien Zeit zur Findung eigener, nächster Lebensziele. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom Schulchor und Musiklehrkräften, die mit zahlreichen bekannten Liedern für andächtige Stimmung sorgten.

Im Anschluss fand in der Großen Aula der Marien-Realschule die Zeugnisvergabe statt. Abwechselnd wurden Grußworte gesprochen, Musikstücke von Schülerinnen dargeboten, Ehrungen vorgenommen sowie die Zeugnisse an alle Schülerinnen der vier Abschlussklassen übergeben.

Sr. Johanna M. Höldrich, Oberin des Crescentiaklosters, gab ebenso gute Wünsche mit auf den Lebensweg wie Oberbürgermeister Stefan Bosse, der mit einem Augenzwinkern auf die Stadt Kaufbeuren als Heimat und möglichen künftigen Wirkens- und Lebensort hinwies und dabei die Vielzahl an beruflichen Möglichkeiten für die jungen Frauen hervorhob.

Die jahrgangsbesten Absolventinnen Janine Guth (1,00), Nike Dittrich (1,08), Pia Reinhart (1,08) und Julia Bartenschlager (1,09) erhielten für ihre außergewöhnlich guten Leistungen einen Geldpreis der Frank-Hirschvogel-Stiftung, mit welcher die Marien-Realschule seit vielen Jahren eine enge Kooperation verbindet. Als Vertreterin der Stiftung war Angelika Jäger anwesend und überreichte den Schülerinnen nach einem Grußwort die Preise.

Die Schülersprecherinnen Anna-Lena Mayer und Hannah Köpfle (beide 10 A) erinnerten an denkwürdige, lustige und ernste Situationen während ihrer Schullaufbahn. Nicht zuletzt kam auch die überstandene Corona-Pandemie zur Sprache, in der die Marien-Realschule dank hervorragender technischer Ausstattung und großem Engagement der Lehrerinnen und Lehrer den Distanzunterricht über Monate aufrecht erhalten und die Schülerinnen so auf dem Weg zur Mittleren Reife begleiten konnte.

Anker lichten auf Hoher See

Passend zur Bühnendekoration – ein buntes Segelschiff mit internationalen Flaggen, umgeben von zahllosen Herzen und drei grünen Ankern – verglichen sie ihre Eltern mit dem stabilen Schiff, welches ihnen das Segeln in unruhigen Zeiten ermöglichte. Die Lehrkräfte stünden für den Wind, den dieses Schiff zum Fortkommen braucht. Zwar hätten die Schülerinnen während der Pandemie diesen Wind nicht mehr selbst beeinflussen können, doch hätten die Lehrkräfte dabei geholfen, die Segel neu zu setzen.

Das Bild des Schiffes, das durch ein Meer von Herzen getragen wird, griff auch Schulleiterin Susanne Fedchenheuer in ihrer Rede zum Abschluss der Feierstunde auf. Als Abschiedsgeschenk erhielt jede Absolventin neben dem aktuellen Jahresbericht der Schule auch einen Schlüsselanhänger mit drei Symbolen: einem blauen Kreuz, einem grünen Anker sowie einem roten Herz. Auf Grundlage eines Bibelzitats aus dem ersten Brief Paulus‘ an die Korinther – „Glaube, Hoffnung, Liebe“ – erläuterte Frau Fedchenheuer die Bedeutung dieser drei Begriffe für die Menschen im schulischen Kontext: Das Herz steht für die Liebe, die notwendig sei, um ein Kind zu erziehen. Das hätten die Lehrerinnen und Lehrer in den vergangenen sechs Jahren an der Marien-Realschule mit ihren ganz individuellen Überlegungen zur Förderung der Mädchen gezeigt. Der Anker ist das Symbol für die Hoffnung – die Hoffnung auf wenig Hausaufgaben, auf gute Noten, Freunde und nette Lehrkräfte. Allerdings seien aus Lehrersicht vor allem auch die Werte damit gemeint, die den jungen Frauen mitgegeben werden. Denn diese können wie ein Anker dabei helfen, ein Lebensschiff zu beruhigen, wenn es einmal ins Schlingern geraten oder vom rechten Kurs abkommen sollte. Schlussendlich steht das blaue Kreuz für den Glauben. Hier stellte die Schulleiterin die zum Nachdenken anregende Frage, warum es so leicht sei, großen News und Bildern im Internet und den Sozialen Medien Glauben zu schenken, gleichzeitig aber so schwer, an Gott zu glauben.

Mit den Wünschen für alle drei bedeutsamen Aspekte – Glaube Hoffnung und Liebe – und der Erinnerung in Form des Schlüsselanhängers verabschiedete Susanne Fedchenheuer die 92 Absolventinnen und entließ sie in ihren neuen Lebensabschnitt.