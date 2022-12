Kaufbeurer Marien-Gymnasium öffnet sich ab kommendem Schuljahr für Jungs

Von: Angelika Hirschberg, Felix Gattinger

Das im Jahr 1831 gegründete Marien-Gymnasium in Kaufbeuren geht neue Wege: Ab dem kommenden Schuljahr 2023/24 werden auch Jungs in die fünften Klassen aufgenommen. Dies gilt zunächst nicht für die Marien-Realschule. © Hirschberg

Kaufbeuren – Das Kaufbeurer Marien-Gymnasium will seine Pforten künftig auch für männliche Schüler öffnen. Das geht aus einem Elternbrief der Schule vom vergangenen Freitag hervor. Da­rin heißt es, die Einrichtung habe gemeinsam mit dem Träger, dem Schulwerk der Diözese Augsburg, beschlossen, ab dem Schuljahr 2023/2024 auch Jungen aufzunehmen.

„Wir haben diesen Schritt wohlüberlegt und in vielen Gesprächen mit Eltern, Lehrkräften, unserem Schulträger und nicht zuletzt den Schwestern des Cres­centiaklosters abgewogen“, heißt es in dem Schreiben. Auch der Elternbeirat trage diese Entscheidung mit. Jedoch betonte die Schulleitung, dass sich ab dem nächsten Schuljahr nicht die gesamte Schule für Jungen öffnen werde, Quereinsteiger in höhere Klassen seien bisher nicht geplant.

Als Abkehr von der Tradition will die Schulleitung den Schritt nicht verstanden wissen. Auf der Homepage der Schule heißt es dazu: „Mit der Aufnahme von Jungen gehen wir konsequent den nächsten Schritt hin zu einer Schule der Vielfalt, ohne mit der Tradition zu brechen.“



Im Kreisausschuss vergangene Woche waren die Marien-Schulen ebenfalls Thema gewesen. Der Ausschuss beschloss, den jährlichen Zuschuss, den der Landkreis pro Marien-Schülerin mit Hauptwohnsitz im Ostallgäu vergibt, von 200 auf 300 Euro zu erhöhen. Hintergrund hierfür ist ein Antrag des Schulwerks auf eine höhere kommunale Beteiligung. Wie aus einem Gespräch zwischen Landrätin Maria Rita Zinnecker, OB Stefan Bosse und Peter Kosak, dem Leiter des Schulwerks der Diözese, hervorging, führten gestiegene Kosten für Fernwärme und Strom zu einer Verdopplung des Defizits der Schulen für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro.



Die Marien-Realschule meldet übrigens auf ihrer Homepage: „Wir bleiben eine Schule für Mädchen!“ und „Die Entscheidung, dass am benachbarten Marien-Gymnasium ab dem kommenden Schuljahr auch Buben aufgenommen werden, betrifft uns nicht.“ Aktuell besuchen 523 Schülerinnen das Gymnasium und 573 Schülerinnen die Realschule.