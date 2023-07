Markt Irsee plant Nahwärme mit regenerativer Energie – Hightech-Sonar für Wasserrettung

Gerne Vollgas, aber bio

Irsee – Die Weichen für die zukünftige Energieversorgung des Marktes Irsee mit Nahwärme und einem Erdgas-Biomethan-Gemisch hat der Marktgemeinderat Irsee in seiner jüngsten Sitzung gestellt.

Nachdem die Bundesregierung den Weg für Förderungen von effizienten Wärmenetzen frei gemacht hat, haben sich die Gemeinden Pforzen, Rieden und Irsee auf eine gemeinsame Planung des Nahwärmeausbaus und der Versorgung mit Erd- und Biogas geeinigt. Das Ingenieurbüro ZGT aus Altusried, spezialisiert auf komplexe Energiesysteme, wird für alle drei Gemeinden einen Wärmebedarfsplan erstellen, der dann nach Genehmigung die Fördermittel erschließt.

Der Markt Irsee, der das Konzept der Biogas­energie schon seit Jahren praktiziert, wird laut Bürgermeister Andreas Lieb in zwei Bereiche aufgeteilt. Östlich der Marktstraße erfolgt der Ausbau der zentralen Erdgas-Biomethan-Versorgung von den zwei im Ortsteil Oggenried ansässigen Biogaserzeugern. Der westliche Teil der Marktstraße wird von den gleichen Betreibern mit Nahwärme versorgt. Das ehrgeizige Ziel der Fertigstellung ist für den Zeitraum 2026/2027 vorgesehen.

Mit der Gewissheit der Bürger, dass die Gemeinde die Energieversorgung aus erneuerbaren Rohstoffen realisieren wird, stellt sich beim Anschluss an die Nahwärme die Frage nach der Wahl eines individuellen Heizungssystems für den Hauseigentümer nicht mehr. Um die Energieversorgung aller Haushalte zu gewährleisten, ist Bürgermeister Lieb und der Marktgemeinderat an einer geregelten Zusammenarbeit mit den beiden Oggenrieder Biogasanbietern Satzger und Foldenauer interessiert.



Ein „Aqua Eye“ für den Oggenrieder Weiher

Unfälle sind am Oggenrieder Weiher – sieht man mal vom „Lottibiss“ ab – eher selten. Im Falle eines Falles geht es bei Badeunfällen aber um Sekunden. Da das Wasser am Oggenrieder Weiher eine leichte Trübung aufweist, wäre der Suchvorgang nach ertrinkenden Personen stark behindert.



Das sogenannte Aqua Eye ist ein Such- und Echolotprodukt, das bei der Rettung von Personen unter Wasser hilft. Die Anschaffung eines solchen Gerätes für die Wasserwacht hat der Gemeinderat vor kurzem beschlossen. Das Gerät verwendet klassische Sonartechnologie in Verbindung mit hochkomplexer Auswertesoftware auf KI-Basis. Es ist klein, tragbar und lässt sich im Ernstfall leicht bedienen. In einem Wirkradius von 50 Metern erkennt das Gerät die zu rettende Person und führt die Retter punktgenau an die richtige Stelle.