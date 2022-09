In Obergünzburg war am vergangenen Sonntag für die gesamte Familie einiges geboten

Von: Michael Dürr

Die einzige Unterwasserdrohne, die es im Allgäu gibt – hier am Stand der Wasserwacht und auf dem Marktfest in Obergünzburg. © Michael Dürr

Obergünzburg – Wenn es nach gebrannten Mandeln und Kürbiskernen duftet, wenn Grillfleisch auf dem Rost brutzelt, und im dampfenden Kessel hausgemachte Kässpatzen zubereitet werden, wenn es allerhand Neues, Nützliches oder einfach nur Schönes zu entdecken gibt, wenn Kinderaugen leuchten, die Gaißel-Schnalzer vom Trachtenverein ihre Peitschen knallen lassen und Musik durch die Gassen schallt – ja dann ist Marktfest in Obergünzburg!

Nach drei Jahren Pause war es am Sonntag wieder so weit. Und 78 Aussteller und knapp 7.000 Besucher waren mit dabei.Was einzig nicht so recht zu dem bunten Treiben passen mochte, war das Wetter. Zwar beteuerte Urban Aumann, der Vorsitzende der veranstaltenden Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Obergünzburg (IGO), bei seiner Begrüßung Schlag elf Uhr, er habe fürs Marktfest bestes Wetter bestellt.

Am Ende lagen die Temperaturen aber doch im zapfig einstelligen Bereich, und Petrus schickte dazu noch die eine oder andere, gottlob nur kurze, Dusche. Der guten Stimmung tat dies aber keinen Abbruch, wie die freudigen Gesichter überall im Ortskern rund um den Marktplatz zeigten.



Sein Kommen bereute denn auch niemand – dafür gab es auch viel zu viel zu sehen und zu entdecken. Am Stand der Wasserwacht etwa die einzige Unterwasserdrohne, die es bei den Wachten im Allgäu gibt. 16.500 Euro sind nach den Worten von Wasserwacht-Mann Jason Yarde für das Gerät des kanadischen Herstellers Deep Trekker auf den Tisch zu legen.

Dafür lässt sich die Drohne im Wasser zentimetergenau steuern und liefert auf dem Monitor des Piloten gestochen scharfe Bilder. Yarde, seine Frau Martina und Theresa Hög zeigten den Interessierten, wie’s funktioniert. Was man übrigens kaum für möglich hält: Die Wasserwacht in Obergünzburg zählt nahezu 500 Mitglieder.



Spannende Einblicke bot auch der Stand des Imkervereins Günztal. Die Bienenzucht erfreut sich bekanntermaßen immer größerer Beliebtheit, und Tanja Himmel brachte den Besuchern mit allerlei Anschauungsmaterial dieses nützliche Hobby näher.



Im Zeichen der Energiewende wollen sich immer mehr Menschen eine Photovoltaik-Anlage aufs heimische Dach holen. Wer wollte, konnte sich beim Marktfest ausführlich zum Thema beraten lassen. Ein Aussteller aus Unterthingau verband mit seinem Stand gleich noch das Angenehme mit dem Nützlichen und warb um neue Mitarbeiter für sein Unternehmen. So fand der akute Fachkräftemangel auch in Obergünzburg seinen Widerhall.



Viel geboten war beim Marktfest auch für den Nachwuchs. Die Kleinsten konnten sich auf dem Kinderkarussell und einer Hüpfburg vergnügen, die etwas Älteren waren beim Waterball und Bungee-Trampolinspringen richtig. Vor allem mit Letzterem konnten sich die Mutigen einen gehörigen Adrenalinkick verschaffen.



Jede Menge Spaß brachte das Entenrennen, bei dem nicht nur kleine Kinder an den Start gingen. Die Teilnehmer warfen ihre Badeenten in die Günz, liefen mit ihren Tierchen bis Höhe Feneberg, wo sie aus dem flachen Wasser gefischt wurden. Wessen Entchen vorne dabei war, zählte zu den Siegern. 50 Preise – unter anderem Malbücher, Mauspads und Gutscheine für Eis und fürs Café – waren insgesamt abzuräumen. Apropos: Der Obergünzburger Jugendtreff wird nach der Pandemiepause am Freitag, 30. September, mit einer großen Party wieder eröffnet. Start ist um 15 Uhr.



Und weiter ging es mit den Preisen der großen Tombola. Hier lockte als Hauptgewinn eine Balkon-Solaranlage. Nicht zu verachten waren aber auch die weiteren Hauptpreise: Eine Design-Feuerschale, ein ­Luxus-E-Roller und ein strombetriebener Heizkörper. Die Feuerschale wurde übrigens von einem Obergünzburger Unternehmen hergestellt.

Diese Firma war auf dem Marktfest ebenfalls mit einem Stand vertreten, dort konnte das edle Teil in natura bestaunt werden. Und in Aktion: Auf dem massiven Trumm, das aus gewalztem Stahl hergestellt ist und allemal als Designerstück taugt, wurde allerhand Leckeres für die Besucher gebrutzelt.



Wenn auch der Verkehr am Sonntag aus der Marktgemeinde ausgesperrt blieb, so waren bestimmte Verkehrsmittel dennoch Bestandteil des Marktfestes: Der Käferclub Allgäu etwa war mit mehreren Exemplaren des Wirtschaftswunder-Autos Nummer eins der Deutschen am Start, und die Oldtimer-Freunde aus Hopferbach schickten eine Sammlung alter Traktoren ins Rennen.

Zu bestaunen gab es auch ein rotes Goggomobil und eine blau-Weiße BMW Isetta. Zeit des Wirtschaftswunders pur und zum Anfassen! Wobei natürlich auch ein örtlicher Autohändler zeitgenössische Fahrzeuge präsentierte.



Ergänzt und komplettiert wurde die Gewerbeschau unter anderem mit Fahrrädern, Schmuck, Mode, Elektrogeräten, Werkzeugen, Brillen sowie Sport- und Dekoartikeln. Dazu gesellte sich das Handwerk mit Gartengestaltung, Holzbearbeitung, Kfz-Reparaturen, Sonnenschutz und vielem mehr. Nicht zuletzt hatten außerdem Dienstleister unterschiedlichster Art ihre Stände aufgebaut, und zahlreiche Vereine aus dem Günztal zeigten zum Teil spektakuläre Attraktionen.



Wie hatte doch IGO-Chef Urban Aumann im Vorfeld des Marktfestes versprochen? „Für buchstäblich Jede und Jeden ist etwas dabei. Das ist ein Familienfest für alle Altersgruppen.“ Die Besucher waren sich am Abend einig: Der IGO-Chef hat Wort gehalten.