Autofahrer auf Irrwegen in Marktoberdorf

Von: Michael Dürr

An der Rauh-Kreuzung startet die Umleitung U1 Richtung Nesselwang/Thalhofen. © Michael Duerr

Marktoberdorf – Die Brückenstraße und damit die Hauptverkehrsader im Westen Marktoberdorfs ist seit eineinhalb Wochen dicht, und das sorgt für massiven Ärger: Bei den genervten Autofahrern, die kein Durchkommen mehr sehen. Bei den Anwohnern der Schleichwege, die über Staus und die Lärm- und Abgasbelastung schimpfen. Und bei Geschäftsleuten, die Umsatzeinbußen beklagen. Damit aber nicht genug: Ortsfremde Auto- und Brummifahrer wurden mit der Beschilderung der großräumigen Umleitung bislang und zum Teil buchstäblich ins Nirwana geschickt. Wie das passieren konnte, lesen Sie hier.

Ein Autofahrer auf Irrwegen: Aus Norden kommend, befährt er die Kaufbeurener Straße in Richtung Süden, sein Ziel ist Nesselwang. An der sogenannten Rauh-Kreuzung wird er mit dem Hinweis U1 nach rechts auf die – rund elf (!) Kilometer lange – Umleitungsstrecke geschickt, weil ja die Brückenstraße nach Thalhofen gesperrt ist. Über die Gschwenderstraße gelangt er auf die Ruderatshofener Straße, wo er zurück nach Norden geleitet wird. Nach knapp 1,5 Kilometern kommt er an den Kreisel mit der Moosstraße. Dort darf er nicht glauben, es gehe geradeaus, nur weil er kein Umleitungsschild sieht. Vielmehr muss er nahezu 90 Grad im Kreisel drehen, ehe er das U1-Schild in Richtung Ruderatshofen erspähen kann.



Nur, weil am Kreisel auf der Ruderatshofener Straße kein Umleitungsschild zu sehen ist, heißt das noch lange nicht, dass geradeaus fahren angesagt ist. Vielmehr muss der Autofahrer mutig nahezu 90 Grad im Kreisel drehen, bis er das U1-Schild in Richtung Ruderatshofen erspähen kann. © Michael Duerr

Auf dieser Straße unterquert er die B12, um kurz darauf nach links in die Straße Am Baggersee geschickt zu werden. Dort fährt er parallel zur B12 in Richtung Westen, ehe er die Bundesstraße diesmal überquert und in südliche Richtung einschwenkt. Und jetzt passiert’s: Ein Umleitungsschild, groß wie ein Wegweiser, schickt den Autofahrer nach rechts in Richtung Geisenried/Unterthingau. Wo er eigentlich bis in Marktoberdorfs Stadtteil Thalhofen hätte weiterfahren und dort nach rechts Richtung Leuterschach abbiegen sollen, landet er jetzt im Nirgendwo. Pfiad di, Nesselwang!



Doch nicht so schnell mit den Pferden. Stopp!, wendet nämlich an dieser Stelle Max Panje von der Tiefbauabteilung im Marktoberdorfer Rathaus ein. Ein versierter Autofahrer hätte seiner Meinung nach wissen müssen, dass Umleitung nicht gleich Umleitung bedeutet. Denn, wir erinnern uns an die Rauh-Kreuzung: Dort stand etwas von „U1“. Und genau diese Ziffer macht den Unterschied. Nur, weil irgendwo etwas von Umleitung steht, heißt das noch lange nicht, dass sich unser U1-Umleitungsfahrer daran orientieren sollte.



Freilich gibt dann auch Panje zu, dass diese Art der Beschilderung – freundlich formuliert – nicht eben glücklich gewählt ist. Zumal an diesem großen Schild auch kein Zusatz mit einer U2, U7 oder U9 angebracht ist. Wobei der Marktoberdorfer Tiefbaumann aber Wert auf den Hinweis legt, dass die Ausschilderung der Umleitung gar nicht Sache der Stadt gewesen sei. Vielmehr habe die Zuständigkeit bei der Straßenmeisterei Kempten gelegen.



Umleitung ist noch lange nicht U1-Umleitung. An diesem Umleitungsschild an der B472 darf der U1-Fahrer keinesfalls in Richtung Geisenried/Unterthingau abbiegen, sonst hat er verloren. © Michael Duerr

Warum das große Umleitungsschild Richtung Geisenried/Unterthingau überhaupt dort steht, erklärt sich übrigens so: Weil weiter im Westen, genau zwischen Kraftisried und Unterthingau, ebenfalls auf der Straße gebuddelt wird, werden die Autofahrer dort auf die B12 Richtung München geschickt und in Marktoberdorf-West wieder abgeleitet. Jetzt sind sie auf der gleichen Straße wie unser U1-Umleitungsfahrer – und nur sie sollen an besagter Stelle dem großen Schild folgen und nach rechts abbiegen. Nochmal Max Panje: „Für Otto Normalverbraucher ist das tatsächlich schwierig.“



Unser U1-Fahrer ist aber kein Normalverbraucher, sondern versiert. Dank eines Fahrschul-Auffrischungskurses weiß er, dass Umleitung keinesfalls U1-Umleitung bedeutet. Deshalb ignoriert er das Schild und fährt mutig geradeaus. Richtig gemacht!



Doch nochmal: Nicht so schnell mit den Pferden! Falle Nummer zwei wartet nämlich schon, und zwar an der zweiten Einfahrt zum Siemensring. Dort lauert erneut ein Umleitungsschild ohne U-Zusatz, diesmal soll’s nach links in den Ring gehen. Das überlegene Wissen, wonach eine Umleitung keine U1-Umleitung ist, hilft hier indes kaum weiter, denn: Das Umleitungsschild ist mit dem Zusatz „OD (also Ortsdurchfahrt) Marktoberdorf gesperrt“ versehen. Jetzt muss sich unser U1-Fahrer angesprochen fühlen, weil ja von Marktoberdorf die Rede ist. Und davon, dass dort gesperrt sei. Biegt unser Fahrer jetzt also nach links in den Siemensring ab, hat er verloren und wird wieder zurückgeschickt. Vielleicht, so räumt auch Tiefbaumann Panje ein, „vielleicht sollte man prüfen, ob dort noch ein Hinweis ‚Nesselwang frei‘ angebracht werden sollte.“



Andererseits hat das Schild an dieser Stelle durchaus seine Berechtigung: Für die Trucker etwa, die streng nach Navi fahren und meinen, die Durchfahrt durch die Brückenstraße sei frei. Tatsächlich war sie in Google Maps auch am Wochenende noch nicht als gesperrt markiert, was des Öfteren dazu führte, dass ein 40-Tonner vor der Absperrung strandete und sich mühsam rückwärts wieder hinaus manövrieren musste.



Zurück zu unserem U1-Fahrer. Der hat das schier Unmögliche möglich gemacht und ist erneut geradeaus weitergefahren. Er landet jetzt endlich im Marktoberdorfer Stadtteil Thalhofen – just dort, wo er hin wollte. Erfreut nimmt er an der Ampelkreuzung ein Schild zur Kenntnis, wonach das örtliche Jobcenter und das Fruchthaus Stöckl von hier „trotz Baustelle immer erreichbar“ seien. Eine Durchfahrt in die Innenstadt sei jedoch „nicht möglich“. Außerdem wird ihm auf dem Schild für seine Geduld gedankt, verbunden mit der Aufmunterung: „Es ist bald geschafft!“



In Thalhofen angekommen, wird den geplagten Autofahrern immerhin freundlich gedankt. © Michael Duerr

Unser Mann hat es nach elf Kilometern Umleitung aber schon jetzt geschafft, weil er den Wegweiser Richtung Nesselwang gesehen hat. Schnell ist er nach rechts in Richtung Süden abgebogen und hat die Flucht ergriffen.



So gut haben es die Autofahrer in und um Marktoberdorf nicht. Sie müssen noch bis zum Ferienende am 12. September warten, ehe die Brückenstraße wieder geöffnet ist. „Wenn nichts mehr dazwischen kommt“, wie Max Panje einschränkend hinzufügt. Und selbst dann sind zu diesem Zeitpunkt die letzten Baumaschinen noch längst nicht verschwunden. Denn: Die Einmündung der Johann-Georg-Fendt-Straße in die Brückenstraße „bleibt zwei bis drei Wochen länger gesperrt“ (Panje), weil dort noch Restarbeiten zu erledigen sind.



Ein letztes Mal zu unserem U1-Fahrer. Warum der nicht schon an der Moosstraße Richtung Geisenhofen, sondern einmal quer durch die ganze Stadt geschickt worden ist, erklärt Experte Panje so: Einmal sei die Moosstraße für den Lkw-Verkehr generell gesperrt, zum anderen dürfe eine überörtliche Umleitung nicht durch untergeordnete Straßen mitten durch ein Wohngebiet geführt werden. Zumal es wegen des vielen Verkehrs in der Moosstraße sowieso mächtig Ärger mit den Anwohnern gebe (Stichwort Fendt-Werksverkehr, der Kreisbote berichtete mehrfach).



Gleichwohl hat (nicht nur) Panje beobachtet, dass sich viele Autofahrer Schleichwege suchen und Schilder missachten, was sie zuweilen in eine Sackgasse führe. Auf der Johann-Georg-Fendt-Straße etwa sei an der Einmündung in die Brückenstraße kein Durchkommen, dort müssten Autofahrer, die die entsprechenden Hinweise ignoriert haben, wieder umdrehen. „Die Geduld ist dieser Tage ziemlich strapaziert“, weiß Panje, und bezieht dabei aber durchaus auch die Mitarbeiter im Rathaus ein. „Es geht in der Stadt zu wie am Stachus in München“, klagt er, und aus allen Ecken und Enden hagle es Beschwerden. Auf der anderen Seite, bedauert er, „können wir halt nur im Sommer bauen“.



Diese Beschilderung an der Schießstattstraße muss man nicht verstehen. © Michael Duerr

Dass die Stadt aber vielleicht nicht ganz unschuldig daran ist, dass die Autofahrer Hinweisschilder missachten, zeigt das Beispiel Schießstattstraße. Dieses kleine Sträßchen war an der Ecke zur Schützenstraße zuletzt mit einer Absperrung und einem Gesperrt-Schild versehen. Obwohl die Absperrung quer über die ganze Straße aufgebaut war und direkt dahinter ein Bagger die komplette Straße blockierte, war das Durchfahrt-Verboten-Schild mit dem Zusatz „Anlieger frei“ versehen. Wie hatte doch Tiefbau-Experte Panje zum Thema Beschilderung gesagt? „Für Otto Normalverbraucher ist das tatsächlich schwierig.“