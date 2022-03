»Ich könnte schreien vor Wut«

Von: Michael Dürr

Teilen

Rund 250 Menschen fanden sich auf dem Marktplatz zusammen und demonstrierten für den Frieden. © Michael Dürr

Marktoberdorf – Marktoberdorf zeigt Flagge: Etwa 250 Demonstranten haben am frühen Dienstagabend auf dem Marktplatz ein sofortiges Ende des von Russlands Präsident angezettelten Krieges gegen die Ukraine gefordert. Auf den Punkt brachte es dabei Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell: „Herr Putin“, rief der CSU-Politiker unter dem Beifall der Teilnehmer, „was Sie da gerade machen, ist Mord.“

Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell zeigte sich wütend. © Michael Dürr

Viele Eltern mit ihren Kindern, viele Jugendliche und Ältere sind auf den Marktplatz gekommen, um für den Frieden einzustehen. „Stop war“, beendet den Krieg, ist auf Transparenten zu lesen, andere halten selbst gemalte Friedensbotschaften oder die ukrainische Nationalflagge in den Farben Blau und Gelb in die Höhe. „Wenn Putin den Krieg schon begonnen und die Ukraine überfallen hat, dann soll er doch selbst ganz vorne marschieren“, fand etwa Leon (12). „Aber das traut er sich ja nicht.“ Und seine Schulfreundin Johanna (13) ergänzte: „Putin ist ein ganz elender Feigling!“



Wolfgang Hell bekannte unterdessen, er könne „schreien vor Wut“. „Menschen sterben“, klagte er. „Lebensträume gerade auch junger Menschen werden regelrecht zerschossen.“ Es gebe jedoch wichtigere Aufgaben in dieser Welt, als anderen den Schädel einzuschlagen: „Herr Putin, stoppen Sie diesen Wahnsinn!“



Menschen aus 91 Nationen

Der Rathauschef appellierte zugleich an die Marktoberdorfer, die hier lebenden Bürger russischer Herkunft nicht mitverantwortlich für den Bombenhagel zu machen. In der Stadt lebten Menschen aus 91 Nationen friedlich zusammen, und das solle auch so bleiben. „Es ist Putins alleiniger Krieg“, betonte auch Marktoberdorfs Integrationsbeauftragter Selah Okul, „das russische Volk lehnt ihn ab.“



Flagge zeigen für den Frieden: Marktoberdorf am vergangenen Dienstag. © Michael Dürr

DGB-Ortsvorsitzender Peter Hausmann erinnerte an die „schöne Vision aus der Nachkriegszeit“, die da gelautet habe: „Nie wieder Krieg.“ Die Realität, so der Organisator der Demonstration, „ist aber leider eine andere“. Von dieser neuen Realität berichtete Julia Dmitriev, die aus der Ukraine stammt und seit 20 Jahren in Deutschland lebt. Zwar sei ihre Mutter nach der Flucht vor dem Bombenterror an diesem Sonntag bei ihr in Unterthingau eingetroffen und damit in Sicherheit, doch mache sie sich gleichwohl größte Sorgen. Schließlich lebten ihre Cousinen und Cousins sowie viele Freunde noch immer in dem geschundenen Land. „Putin hatte kein Recht, in meine Heimat einzumarschieren“, rief die 38-Jährige den Marktoberdorfern zu. Wie die Menschen in der Ukraine ihr Land verteidigten, sei aber „extrem mutig“.



Lesen Sie auch Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein Stromausfall, Quarantäne, Hochwasser und Co. – es gibt viele Gründe für einen Notvorrat. Die Bundesregierung empfiehlt folgende Lebensmittel für 10 Tage. Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein

Gebete für Frieden in der ganzen Welt

„Vielleicht hilft ja auch beten“, sagte Rathauschef Hell. Und genau das taten schließlich Markt­oberdorfs Stadtpfarrer Oliver Ried und Pfarrerin Stefanie Mangold: Sie baten im Namen aller um Frieden – Frieden in der Ukraine und der ganzen Welt.