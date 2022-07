So ganz dunkel macht‘s Hell nicht

Von: Angelika Hirschberg

Energie-Krise. Ein groß angelegtes Abschalten der Straßenbeleuchtung ist in Marktoberdorf nicht geplant. © Michael Reichel/dpa/Symbolbild

Marktoberdorf – Wird Deutschland der Gashahn abgedreht und was hat das für Auswirkungen auf die Kommunen? Zwar soll im Winter niemand frieren müssen, doch erarbeiteten die Städte mit ihren Krisenstäben und den kommunalen Versorgern Pläne für den Fall, dass der Bund die Notfallstufe Gas ausrufen und Gas rationiert werden sollte, hieß es kürzlich vom Städtetag. Wie sieht es in Sachen Energiesparen in Marktoberdorf aus und welche Maßnahmen kann und will die Stadt bei einer drohenden Energiekrise ergreifen? Das haben wir Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell gefragt.

Das Stadtoberhaupt verweist auf die Anstrengungen der letzten Jahre und sagt: „Wir betreiben ein kommunales Energiemanagement und nehmen laufende Optimierungen beim Verbrauch von Strom und Heiz­energie vor. Wir achten daher auch in „normalen“ Zeiten allein schon aus Gründen des Klimaschutzes auf den sparsamen Einsatz von Energie, insbesondere im Rahmen des Gebäudemanagements. Dies zahlt sich jetzt aus und bietet wesentlich mehr Vorteile als reine Hauruckmaßnahmen.“ Dazu gehörten, so Hell, auch die Fernwärme und die Energiegewinnung aus Klärschlamm, dem Abfallprodukt der Kläranlage.



Als sich der Stadtrat jüngst zu verkürzten Öffnungszeiten im städtischen Hallenbad durchgerungen hat, spielten auch drohende Energieengpässe bei der Entscheidung eine Rolle. Ja, bestätigt auch Dr. Wolfgang Hell und ergänzt: „Wir arbeiten aktuell laufend an entsprechenden Maßnahmen. Dazu gehört auch eine größere Toleranz bei der Raumtemperatur und der Verzicht auf unnötige Klimatisierung.“ Die Temperatur in den Büroräumen des Rathauses werde ausschließlich durch Außenjalousien, nicht jedoch durch eine Klimaanlage geregelt.



Und was hält der Rathaus­chef von der Abschaltung von Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen? Hell ist skeptisch: „Ein groß angelegtes Abschalten der Straßenbeleuchtung würde eine radikale Verdunkelung des gesamten Gemeindegebietes bedeuten und ist nur im Falle einer Anordnung der Regierung im Katastrophenfall möglich. Als Kommune sind wir für die Sicherheit von Verkehrswegen verantwortlich und müssen im Zweifelsfall auch dafür haften. Wir ergreifen auch hier natürlich Möglichkeiten zur Einsparung und sind aktuell dabei die Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED umzurüsten. Mehr als die Hälfte ist bereits ausgetauscht.“ Daher appelliert Hell auch an die Bürgerinnen und Bürger, dass jeder Einzelne in seinem Haushalt die Möglichkeiten zur Energieeinsparung realisiere. Und auch vor der Bundespolitik macht der Gemeindevertreter nicht Halt. Von der Bundesregierung wünscht sich das Stadtoberhaupt, dass sie einfache und effektive Maßnahmen mit sehr großem Energieeinsparpotential umsetze. Zum Beispiel „endlich das Tempolimit auf Autobahnen. Zumindest zeitlich befristet.“