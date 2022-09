7,5 Liter Wasser sind ungenügend

So sah es noch vor wenigen Wochen am Ettwieser Weiher aus. Der Nichtschwimmbereich lag sprichwörtlich im Trockenen. © Hirschberg/Archiv

Marktoberdorf – Die Zukunft des Ettwieser Weihers sah düster aus. Hitze und Trockenheit setzten dem beliebtem Badeweiher zu. Der Wasserpegel sank zuletzt auf ein Niveau, das die Benutzung des Nichtschwimmerbereichs fast unmöglich machte. Grund für den sich stetig leerenden Weiher war auch, dass die Abflussmenge in den Ettwieser Bach auf zehn Liter pro Sekunde festgelegt worden war, um ein Austrocknen des Bachbettes zu verhindern (wir berichteten mehrfach). Dort lebt nämlich die seltene und geschützte Bachmuschel. Eine Wasserabgabe von zehn Litern pro Sekunde war jedoch viel mehr, als dem „Ette“ in den heißen Wochen zuvor hätte zufließen können. Mit der logischen Folge, dass sich der Weiher immer weiter entleerte. Die Stadt schlug daraufhin bei den Behörden Alarm.

Vor gut vier Wochen fand ein gemeinsames Gespräch mit Vertretern von Landratsamt, Stadt Marktoberdorf und Wasserwirtschaftsamt Kempten statt und es wurde, wie berichtet, ein Kompromiss auf den Weg gebracht: So fließen aktuell 7,5 Liter pro Sekunde in den Bach. Gleichzeitig wurde eine Bachmuschelspezialistin beauftragt, den Bach und den Muschelbestand im Auge zu behalten. Kürzlich waren nun wieder eine Gutachterin, der Bachmuschelbetreuer des Landratsamtes für Umwelt und eine Vertreterin der Unteren Naturschutzbehörde vor Ort, um zu überprüfen, welche Auswirkungen die reduzierte Wasserabgabe auf die vom aussterben bedrohte Bachmuschel hat. Es wurde festgestellt, dass die Bachmuschel erheblich weniger mit Wasser überdeckt sind. Als Dauerzustand seien 7,5 Liter pro Sekunde ungenügend, heißt es hierzu aus dem Landratsamt. Daher wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben, ob zukünftig wieder mehr Wasser aus dem Ettwieser Weiher fließen muss.



Das Ergebnis lag vergangene Woche dem Landratsamt vor. „Laut Gutachten verschlechtert eine Drosselung der Wasserabgabe aus dem Ettwieser Weiher auf 7,5 Liter pro Sekunde die Habitatbedingungen für die Bachmuscheln auf ganzer Länge des Ettwieser Baches“, fasst Stefan Leonhart, Sprecher des Landratsamtes Osttallgäu, das Gutachten zusammen. Eine kurzfristige Drosselung der Zuflussmenge auf 7,5 Liter pro Sekunde sei bei Wasserknappheit in trockenen Sommermonaten nach Einbindung der Naturschutzbehörden und sorgfältiger Abwägung aber trotzdem weiterhin möglich.



Zu weiteren Reduzierungen enthält das Gutachten keine Aussage, so Leonhart. Die Untere Naturschutzbehörde wird das Gutachten nun an die Regierung von Schwaben übermitteln und dort um Einschätzung zur Möglichkeit einer weiteren Reduzierung im Einzelfall bitten.