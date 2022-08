Feierlich wird der Grundstein für die Sankt Martin Grundschule gelegt

Von: Angelika Hirschberg

Die „fleißigen Handwerker“ haben ihre Unterstützung beim Neubau der Grundschule St. Martin zugesagt. Die Chorklasse der St. Martin Schule begleitete die Grundsteinlegung mit großer Freude. © Hirschberg

Marktoberdorf – „Wer will fleißige Handwerker sehen“ sangen die Kinder der Chorklasse und streckten fröhlich Plastikschaufeln und gelbe Bauhelme in die Höhe.

So lag die Vorfreude regelrecht in der Luft, als am vergangenen Donnerstag feierlich der Grundstein für den Neubau der St. Martinsschule, eines der größten Bauprojekte der jüngeren Geschichte Marktoberdorfs gelegt wurde. Ein Meilenstein auf einem langen Weg, den die Beteiligten an diesem symbolträchtigen Tag zu würdigen wussten.

„Diese Schule ist für Euch“, betonten denn auch die Festredner wie beispielsweise Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell in Richtung der Grundschüler, die sich singend ins Zeug gelegt hatten.

Die Baugrube ist für den nächsten Bauabschnitt vorbereitet. Bis in einem Jahr soll der Rohbau stehen. © Hirschberg

Nachdem Anfang Juli die Baugrube soweit fertig gestellt und der Hang gesichert war, begrüßte der Bauherr und Bürgermeister die zahlreich erschienenen Gäste aus der Nachbarschaft, der Landes- und Stadtpolitik, aus der Schulgemeinschaft sowie der Bauverwaltung zur Grundsteinlegung – und eröffnete damit die eigentliche Bauphase. Hell hob hervor, dass die Stadt trotz gegenwärtiger Krisen an dem Bau festhalte, der „ein Bekenntnis für unsere Schulen“ und für die Zuversicht kommender Generationen sei.



Euphorie des Neubeginns

Schulleiter Jörg Schneider dankte denn auch der Stadt und allen Beteiligten für den Mut, den ein solches Bauvorhaben in diesen Zeiten erfordere. Als etwas Besonderes hob er hervor, wie die Vorstellungen der Schule und ihr pädagogisches Konzept in die Ausschreibung und Planung des Neubaus mit einfließen konnten und lobte den geplanten Bau als ein Gebäude, in dem „die Einheit von Pädagogik und Architektur am besten verwirklicht sei.“

Auch dem Schulleiter war in seiner Rede die Euphorie des Neubeginns anzumerken, das Warten über viele Jahre habe sich gelohnt, sagte er und appellierte an die Gäste sich in der Vorfreude des Wartens, im Glück des Erwartens zu üben.



Nun sei die Zeit absehbar, bis tatsächlich die ersten Schüler in ihre brandneuen Klassenzimmer einziehen sollen. Laut Zeitplan soll die Grundschule St. Martin im September 2024 in Betrieb gehen. Er freue sich, so Jörg Schneider, auf die Schule als einen Ort der Begegnung, als einen Ort des Zusammenlebens und des Zusammenlernens.



Geschichtsträchtig

Was auch mehrfach angesprochen wurde: Die neue Grundschule entsteht nach langen Jahren der Kontroversen und Kompromisse an einem geschichtsträchtigen Ort. Wie Bürgermeister Hell im Rückblick beschrieb, hatte bereits Kurfürst Clemens Wenzeslaus vor 250 Jahren am Fuße des Schlossbergs das Schulwesen begründet und in Oberdorf die Schulpflicht eingeführt.

Der aktuell geplante Neubau geht nun auf einen Beschluss des Stadtrats im Jahr 2008 zurück. Seitdem lieferte insbesondere die Standortfrage viel Stoff für Diskussionen, bis die Entscheidung für die Stadtmitte fiel und 2018 ein Architekturwettbewerb ausgelobt wurde. „Wir wollen die Kinder weiterhin in unserer Stadt haben und im Schutz der Kirche St. Martin,“ bekräftigte das Stadt­oberhaupt mit Blick auf die aktuelle Baustelle.



Kreative Lösungen

Architekt Fedor Kusmierz, dessen Münchner Büro beim Wettbewerb überzeugt hatte und mit der Planung des Baus beauftragt wurde, berichtete denn auch von einem heißen Junitag vor vier Jahren, an dem er erstmals das Gelände und die Umgebung in Augenschein genommen hatte.

Herausfordernd sei es gewesen, kreative Lösungen für die besondere Lage zwischen Berghang und Bundesstraße zu finden, einen Sportplatz mitten in der Stadt zu integrieren und gleichzeitig einen alten Baumbestand zu erhalten. All dies sei gelungen und so blickten Architekt, Bauherr und Schulleiter erwartungsvoll auf die nächsten Etappen des Baufortschritts.



Ziegelstein und Zeitkapsel

Als Symbol dafür hielten sie einen Tonziegel in den Händen, der als Gemeinschaftswerk von Bürgermeister und Grundschulrektor gebrannt und beschriftet worden war und mit ins Fundament hineingelegt wurde. Denn „diese Schule ist nicht auf Sand gebaut, sondern auf Fels“, wie Wolfgang Hell betonte.

Diesem tönernen Grundstein wurde eine Zeitkapsel beigelegt, die den Tag der Grundsteinlegung bezeugen soll und eine aktuelle Zeitung, die guten Wünsche der Schulkinder, die Noten der Schulhymne, ein Stück Tafelkreide und einige Euro-Münzen enthielt. In der Hoffnung, dass erst Generationen in weiter Zukunft sie wieder ans Tageslicht befördern sollten.