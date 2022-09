Fendt stellt neuen Traktor vor

Lange Arbeitstage bei wechselnden Wetterverhältnissen stellen hohe Ansprüche an den Fahrer. Zu den neuen Komfortfunktionen gehören unter anderem eine Massagefunktionen, mehrstufige Sitzklimatisierungen und eine Kühl- und Warmhaltebox. © AGCO GmbH

Marktoberdorf/Wadenbrunn –



„Von dir erträumt. Von uns gebaut. – Die neue Generation des Fendt 700 Vario“. Mit diesem Worten stellte AGCO Fendt vergangene Woche auf dem unterfränkischen Hofgut Wadenbrunn die neue 700-Baureihe vor. Aber nicht irgendwie, sondern mit einer gewaltigen Show wurde die neueste Agrarmaschine im Rahmen einer nächtlichen Präsentation spektakulär mit Flutlicht, Skybeamer, Videoleinwand und Musik in Szene gesetzt. Die Show fand am Vorabend der internationalen Fendt Pressekonferenz statt und bot den zahlreichen Journalisten vor Ort und via Live-Stream beste Sicht, als die neuen Fendt-Traktoren wie in eine Arena einfuhren

„Das ist der beste Traktor, den wir je entwickelt und gebaut haben“, sagte Christoph Gröblinghoff, Vorsitzender der Fendt-Geschäftsführung, bei der Präsentation der neuen 700 Vario-Baureihe. Mit bis zu 300 PS vielseitig einsetzbar, ist vor allem auch sein unwahrscheinlich kleiner Wendekreis hervorzuheben. Und genau davon konnten sich alle Beobachter während der Vorführung auf dem beleuchteten Hindernis-Parcours ein Bild machen. Mit nur 30,5 Kilogramm pro PS Leistungsgewicht und kompakten Außenmaßen ist der Fendt 728 Vario besonders wendig und übt einen möglichst geringen Druck auf den Boden aus. Je nach Arbeitseinsatz kann die Baureihe flexibel in der Front, an den Hinterrädern sowie am Heck ballastiert werden. Bis zu 15 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht erlauben den Einsatz als schwerer Zugschlepper.



Mit der siebten Generation der Baureihe Fendt 700 Vario bringen die Marktoberdorfer eine komplette Neuentwicklung und erweitert das Leistungsspektrum auf bis zu 300 PS für vielseitige Einsätze. © AGCO GmbH

Das Spitzenmodell bringt es auf 303 PS und 60 km/h Höchstgeschwindigkeit. Und das bei weniger Kraftstoffverbrauch. Auch die Assistenzsysteme wie Fendt One sind leistungsstärker als bei der alten Baureihe. Und für den armen geplagten Rücken eines Bauern bietet der Traktorsitz eine Massage-Funktion, was vor allem bei langen ­Ernteschichten hilfreich sein dürfte. Mit der neuen 700er-Baureihe verschwindet die Alte im Übrigen nicht von der Bildfläche, diese wird es auch weiterhin geben. „Wir brauchen beide“, hieß es in Wadenbrunn. Die neuen deckten den Bereich 200 bis 300 PS ab, die alten den zwischen 140 und 240 PS.



Nachhaltigkeit ist ein Muss

Am nächsten Tag stand dann die Vorführungen unter realen Bedingen auf den Feldern statt. Mit Blick auf die staubigen, braunen Felder, Äcker und Wiesen erklärte der Fendt-Chef, dass man hier sehen könne, dass der Klimawandel da sei und die Notwendigkeit zur Nachhaltigkeit bestehe.



Wie ernst das Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit nehme, hatte zuvor schon der US-amerikanische AGCO-Chef Eric Hansotia – der erstmals als CEO bei dem Feldtag war – in Bezug auf die Fendt-Fortschritte bei alternativen Antrieben hervorgehoben. „Elektrik für die kleinen Traktoren, Hybride für die mittleren und Wasserstoff für die großen.“ Das sei die Zukunft. Zugleich kündigte er weitere Investitionen in die Präzisionslandwirtschaft, in die weitere Vernetzung von Maschinen sowie in Autopilot-Technologien bis zum Ende des Jahrzehnts an.



Der E-Traktor kommt

Der E-Traktor Fendt Vario E100 soll laut Gröblinghoff ab 2024 in Serie gehen. Er denke da durchaus an 1000 Einheiten – zumal die E-Traktoren in Marktoberdorf auf derselben Produktionslinie mitgebaut würden wie ihre konventionellen Kollegen. Gröblinghoff gibt vier bis fünf Stunden Dauereinsatz mit voller Ladung für den E-Traktor an.



Aber auch Wasserstoff sei ein großes Thema. Versuche hierzu liefen laut Gröblinghoff vielversprechend: Zwei 700er sollen demnächst mit Wasserstoff und Brennstoffzelle in Niedersachsen probeweise zum Einsatz kommen, kündigte der Fendt-Chef an. Mit einer Markteinführung rechnet er um das Jahr 2030.



Weitere Neuheiten

Neben dem 700er zeigte Fendt in Wadenbrunn weitere neue Landtechnik und Innovationen bei Futtererntemaschinen, Ballenpressen und Selbstfahrer-Anwendungen. Neu ist auch der PS-stärkere Catana Feldhäcksler 850. Innovationen wie der überarbeitete Gutfluss, der variable Lüfter mit Umkehrfunktion oder auch ein neuer 12-Reihen Vorsatz erfüllen hier die Anforderungen nach hoher Schlagkraft. Zudem wurden neue Modelle bei Heckmähwerken (Slicer 860) vorgestellt. Die Baureihe wird um zwei leichtzügige Schmetterlingsmähwerke mit verschiedenen Aufbereitern erweitert. Technische Neuerungen sind ein komplett neu entwickelter Mähbalken, ein neuer Eco Modus und der innovative Antrieb DUO Drive für den Rollenaufbereiter.



Auch bei den Mähdreschern haben die Marktoberdorfer eine neue Baureihe entwickelt. Die Corus-Schüttler-Mähdrescher (Fendt Corus 500) sollen das Segment von 185 bis 260 PS bedienen. Konzipiert als Einsteigermodell für europäische Betriebe, die auf Eigenmechanisierung setzen, umfasst die Baureihe neun Fünf-Schüttler-Modelle mit einer Arbeitsbreite von bis zu 7,60 Meter sowie zwei unterschiedliche Korntankgrößen und Entladeleistungen.



Der Fendt Corus 500 wurde für den flexiblen Einsatz in unterschiedlichen Feldfrüchten konzipiert. © AGCO GmbH

Der Fendt Corus 500 wurde für den flexiblen Einsatz in unterschiedlichen Feldfrüchten konzipiert. Dabei lag der Schwerpunkt auf einer hohen Druschleistung bei verlässlicher, effizienter und robuster Technik. Unterschiedliche Ausstattungsvarianten hinsichtlich Schneidwerk, Dreschwerk, Sieben und Reinigung erlauben den Einsatz in vielfältigen Feldfrüchten wie Getreide, Reis, Körnermais, Bohnen oder Erbsen auch unter schwierigen Erntebedingungen. „Diese Ausstattungsmerkmale machen die neue Baureihe zum idealen Einstiegsmodell für eigenmechanisierte Landwirte“, heißt es von Fendt.