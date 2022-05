Grüne Zusammenarbeit

Von: Angelika Hirschberg

Teilen

„Dinge vom Ende her zu denken.“ Christian Vavra, Stadtrat und Ex-Grüner, Markt­oberdorf. © RohdeFotografie

Marktoberdorf – Stadtrat Christian Vavra wird weiterhin mit der Fraktion der Grünen im Stadtrat Marktoberdorf zusammenarbeiten. Das ist deshalb bemerkenswert, weil Vavra vergangene Woche erst seinen Austritt aus der Partei Bündnis 90/Die Grünen erklärt hatte (wir berichteten). In einer gemeinsamen Mitteilung aller Fraktionsmitglieder bekräftigten die Grünen nun die Fortsetzung der kommunalpolitischen Arbeit mit Vavra in einer Fraktionsgemeinschaft.

Christian Vavra hatte seinen Schritt, den Grünen den Rücken zu kehren, insbesondere mit bundespolitischen Entscheidungen zur Sicherheits- und Außenpolitik begründet. Im Gespräch mit dem Kreisbote äußerte Vavra seinen Unmut darüber, mit welcher Geschwindigkeit die grüne Parteispitze den basisdemokratisch ermittelten Konsens gegen Aufrüstung und gegen Waffenexporte in Krisengebiete „vom Tisch gewischt hatte“. „Die Intensität, mit welcher kriegerische Handlungen (dazu zähle ich auch die Aufrüstung einer der Kriegsparteien) als friedensschaffende Maßnahmen proklamiert wurden, ließ mir gar nicht die Zeit dazu, lange über den Austritt nachzudenken.“ Am 30. April, einen Tag nach dem kleinen Parteitag der Grünen, informierte er seine Fraktionskollegen und die Öffentlichkeit darüber.



Wie er weiter sagt, vermisse er von den grünen Regierungsverantwortlichen den „ansonsten in der Partei tief verwurzelten Ansatz, Dinge vom Ende her zu denken.“ Deutschland müsse Verantwortung übernehmen und gerade mit Blick auf die deutsche Geschichte mit friedensstiftenden, diplomatischen Lösungsstrategien vorangehen. „Ich halte es hier für geboten, unserem sehr genau abwägenden Bundeskanzler den Rücken zu stärken.“ Und er fordert ausdrücklich: „Den dritten Weltkrieg zu verhindern, sollte oberste politische Maxime sein.“



Dabei betont der Bertoldshofener, dass er mit den Menschen in der Ukraine fühle, mit den Müttern, die ihre Männer und Söhne im Krieg verlieren. Berichte von Folterungen, Vergewaltigungen und schlimmsten Verletzungen machten auch ihn fassungslos. „Aber genau deshalb lehne ich die Lieferung schwerer Waffen ab. Ich bin überzeugt, das würde alles nur schlimmer machen und den Krieg verlängern.“



Die Grünen-Stadträte zeigten sich zunächst überrascht, zollten Vavras Entscheidung jedoch Respekt. „Ich kann Christians Schritt zwar nachvollziehen, bedauere ihn jedoch sehr“, sagte beispielsweise Fraktionssprecher Georg Martin. Und in ihrer schriftlichen Stellungnahme sagen die Grünen: „Wir möchten ausdrücklich betonen, dass es angesichts der ursprünglichen außenpolitischen Ausrichtung unserer Partei hier kein Richtig oder Falsch geben kann.“ Zweifel seien nicht von der Hand zu weisen, „ob die Sach- und Rechtslage in tatsächlicher wie moralischer Hinsicht so klar zu beurteilen ist, wie es derzeit von führenden Parteivertretern suggeriert wird.“ Das Dilemma der Grünen-Basis ist in diesen Zeilen spürbar.



Dann verweist das Schreiben darauf, dass „all dies für unsere kommunalpolitische Arbeit nur eine äußerst untergeordnete Rolle spielt.“ Und die grüne Stadtspitze drückt vor allem ihre Wertschätzung gegenüber der Person Vavra und seiner fachlichen Expertise aus. „Wir schätzen Christian als engagierten Bürger, der die Stadtratsarbeit in Marktoberdorf in den letzten Jahren durch seine engagierte wie akribische Arbeitsweise maßgeblich mitgeprägt und professionalisiert hat.“



Christian Vavra hatte seit 2011 der Partei Bündnis 90/Die Grünen angehört. Er hatte sich auch einige Jahre als Mitglied des Parteivorstands auf Orts-, Kreis- und Bezirksebene engagiert, 2014 ging er beispielsweise für die Grünen um das Amt des Bürgermeisters ins Rennen. Bei der Kommunalwahl 2020 wurde Vavra das zweite Mal in Folge in den Marktoberdorfer Stadtrat gewählt, der ihn zum Umweltbeauftragten ernannte.