Grünes Licht für Bahnunterführung zwischen Iglauer Straße und Schulzentrum

Von: Angelika Hirschberg

An diesem Bahnübergang in Marktoberdorf soll in den nächsten Jahren eine Unterführung entstehen. © Hirschberg

Marktoberdorf – Täglich überqueren den Bahnübergang an der Iglauer Straße hunderte von Menschen. Zulässig ist die Querung an dieser Stelle jedoch seit langem nicht. Seit 2007 hat der höhengleiche Bahnübergang, wie es im Jargon der Eisenbahner heißt, keine Betriebserlaubnis mehr. Nun sind die Pläne für den Neubau einer höhenfreien Querung, sprich einer Unterführung der Bahngleise an selber Stelle, auf dem Tisch. Der Bauausschuss nahm den aktuellen Sachstand jüngst zustimmend zur Kenntnis.

Das neu geplante Bauwerk kreuzt die bestehende Bahnlinie in einem leicht schrägen Winkel und besteht aus zwei Zufahrtsrampen, die für Radfahrer wie Fußgänger gleichermaßen gut passierbar sind. Die Ausführung ist im Frühjahr 2024 geplant, soll in Ortbetonweise seitlich erfolgen und dann eingeschoben werden. Wie Mareile Hertel, Leiterin der städtischen Tiefbauabteilung, sagte, kommen auf die Stadt Kosten in geschätzter Höhe von rund 850.000 Euro zu. Die Unterhaltspflicht der Anlage werde nach Fertigstellung jedoch in die Hände der DB Netz AG gehen, so Hertel.

Die Mitglieder des Bauausschusses begrüßten mehrheitlich die vorgelegten Pläne. Sie beruhen auf einem Stadtratsbeschluss von 2017, der wiederum auf einem Kompromiss mit der Deutschen Bahn fuße. Die hatte die Bahnquerung, die ohnehin nur als Übergangslösung fungiert hatte, damals komplett dicht machen wollen. „Eine weitere Aufrechterhaltung der Anlage schließt die Deutsche Bahn aus“, hieß es noch 2017 vonseiten der DB Netz. Stadtrat und Bürger jedoch fürchteten (und fürchten), dass dann Jugendliche auf ihrem Weg zu Schule, Eisstadion oder Skaterplatz die Bahnlinie trotzdem und „egal wo“ kreuzen würden. Die Erleichterung war den Ausschussmitgliedern, allen voran dem Verkehrsbeauftragten der Stadt, Stefan Elmer (SPD), daher sichtlich anzumerken: Nun sei eine sichere Querung der Gleise endlich in Sichtweite. Auch Mareile Hertel betonte: „Wir müssen froh sein, dass wir an dieser Stelle keine hohe Taktung der Züge haben. Sonst wäre womöglich schon viel mehr passiert“.



Einzig Christian Vavra (parteilos) mahnte an, dass die Stadt die Kostenlast ohne Fördermittel zu stemmen habe. Die beschlossene Variante der Bahnunterführung stelle auch die wirtschaftlichste dar, antwortete Hertel. Außerdem sei die Stadt weiterhin auf der Suche nach staatlichen Zuschüssen für das Bauprojekt.