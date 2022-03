»Es wird uns Prügel einbringen«

Von: Angelika Hirschberg

Strom ernten statt Weidegrün. Der Stadtrat fasste einen Grundsatzbeschluss zu großflächigen Photovoltaikanlagen. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Marktoberdorf – Wie stehen Stadtrat und Stadtspitze zu einer Freiflächen-Photovoltaikanlage auf der grünen Wiese? Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell sprach anlässlich der jüngsten Stadtratssitzung von einer Richtungsentscheidung.

„Es geht heute nicht um das Wie und Wo, sondern allein um das Ob.“ Hintergrund der Diskussion war eine Bauvoranfrage des Marktoberdorfer Bauunternehmens Hubert Schmid, das eine solche großflächige PV-Anlage bei Geisenried errichten will. Dass sich die vermeintliche Grundsatzdebatte dennoch am konkreten Standort entzündete, zeigt wie kompliziert die Sache ist.



„Wie auch immer wir uns hier entscheiden, es wird uns Prügel einbringen“, brachte es Bürgermeister Hell auf den Punkt. Er meinte zum einen den Ärger der Anwohner, die um die Aussicht auf ihr grünes Allgäu fürchteten. Zum anderen sei auch die Empörung derjenigen gerechtfertigt, die der Stadt vorwerfen würden, die Energiewende zu verschlafen. So kam es, dass nach einigen verwaltungstechnischen Volten der Stadtrat mit großer Mehrheit (zwei Gegenstimmen) beschloss, die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen generell zu prüfen. Grünes Licht also für das Bauamt, auch dieses Projekt konkret anzugehen.



Was genau aber plant die Firma Hubert Schmid? Details gebe es naturgemäß in diesem Stadium der Planung nicht, sagte der Bürgermeister. Generell möchte das ortsansässige Bauunternehmen auf seinem rund fünf Hek­tar großen Grundstück zwischen Hattenhofen und dem Gewerbegebiet am Siemensring eine Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung bauen. Der so erzeugte Strom diene vor allem dem Eigenverbrauch des nahen Firmensitzes am Röntgenring.



Die Anfrage des Unternehmens, die auch auf eine Änderung des Flächennutzungsplan abzielt, brachte einige Stadträte in eine Zwickmühle. Während die Grünen mit Christian Vavra und Georg Martin den Antrag unterstützten und „froh wären, wenn es mehr Unternehmer gäbe, die ihren eigenen Strom produzieren wollen“ (Georg Martin), sahen Werner Geiger (Stadtteile aktiv) und Walter Breiner (Freie Wähler) den geplanten Standort mehr als kritisch. „Für eine Standard-PV-Anlage ist dies Fläche viel zu schade“, sagte Breiner. Auch Geiger störte sich daran, dass hier eine landwirtschaftlich hochwertige Fläche verbaut würde. Michael Eichinger (Freie Wähler) dagegen zeigte sich zwiegespalten: „Im Sinne von Klimaschutz und unabhängiger Energieversorgung ist es Luxus, hier auf optische Belange Rücksicht zu nehmen“, so der Dritte Bürgermeister. „Grundsätzlich können wir gar nicht dagegen sein.“ Auch Arno Jauchmann (CSU) beschwichtigte. So sei gerade die Nähe des geplanten PV-Standorts zum Unternehmen entscheidend, um den Strom auch optimal nutzen zu können. Georg Martin führte aus, dass moderne PV-Frei­flächenanlagen ein Grundstück nicht versiegelten, sondern lediglich umnutzten. Und Umweltreferent Vavra wurde dann doch noch grundsätzlich: „Wenn wir unseren Wohlstand hier weiter sichern wollen, brauchen wir Photovoltaikanlagen wie diese.“