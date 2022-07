Klimaschutz ist Zeitgeist

In der jüngsten Sitzung des Kreistages im Modeon wurde die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes beschlossen. Auf dem Podium rechts der stellvertretende Landrat Lars Leveringhaus neben Landrätin Maria Rita Zinnecker. © Krusche

Landkreis – Im Kreistag wird lebhaft über das Klimaschutzkonzept diskutiert, dessen Fortschreibung anstand. Außerdem beschließen die Mitglieder des Gremiums, die drei landkreiseigenen Alten- und Pflegeheime im Eigenbetrieb zu führen.

Zu Beginn des jüngsten Kreistagssitzung im Modeon gab es erneut Meldungen über eine Bedrohungslage am Schulzentrum Marktoberdorf (siehe hierzu Seite 1). Erneut sei wegen Schmierereien und damit der „Störung des öffentlichen Friedens wegen Androhung einer Straftat“ ein größerer Polizeieinsatz nötig gewesen. Die Drohschrift ginge weit über einen Dummen-Jungen-Streich hinaus, so die einhellige Meinung. Kreisrat Jörg Schneider (Grüne) berichtete über zunehmende Ängste von Kindern, in die Schule zu gehen und forderte eine Prüfung auf Videoüberwachung vor Ort: „Kinderwohl ist höher einzuschätzen als Datenschutz“. Der Kreistag befürwortete einstimmig die Prüfung auf Videoüberwachung.



Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes

Vor der Zustimmung zur Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes gab es noch kurze Statements. Dr. Günter Räder (Grüne) verdeutlichte: „Es muss ein flexibles Konzept bleiben, eine ständige Fortschreibung ist wichtig“. Kreisrätin Brigitte Schröder (Freie Wähler) fehlte im Konzept der Bereich Wasserstoff: „Wir sind schließlich Pilotregion Wasserstoff“. Landrätin Maria Rita Zinnecker ergänzte dazu: „Unser Konzept entspricht dem Zeitgeist. Es tut sich momentan viel, auch bei Fördermitteln. Für eine Weichenstellung beim Wasserstoff brauchen wir mehr Finanzmittel.“ Rudolf Stockmann von der AfD lehnte das vorgestellte Konzept ab und stellte das soziale Miteinander als Ziel und Maßnahme des Konzeptes in Frage: „Das hat es die letzten 6.000 Jahre nicht gegeben.“ Mit der Frage „Warum werden nicht jetzt schon alle Scheunen im Ostallgäu zu Wohnraum umgebaut,“ erstaunte er zahlreiche Kreisräte. Der Kreistag stimmte gegen die drei Stimmen der AfD für die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes.



Jahresabschluss Landkreis 2020

Der Kreistag beschloss einstimmig den konsolidierten Jahresabschluss 2020 und entlastete die Landrätin als Leiterin der Kreisverwaltung. Die Bilanzsumme hatte sich zum Vorjahr 2019 um acht Millionen Euro auf 224 Millionen Euro erhöht, die positive Gesamtjahresergebnis lag bei 6,4 Millionen Euro. Einbezogen waren dabei der Landkreis Ostallgäu, die Senioren- und Pflegeheime sowie das Kommunalunternehmen Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren.



Eigenbetrieb „Senioren- und Pflegeheime“

Bereits im März 2022 hat der Kreisausschuss den Grundsatzbeschluss gefasst, die drei landkreiseigenen Alten- und Pflegeheime in Buchloe, Obergünzburg und Waal in der Rechtsform eines Eigenbetriebes zu führen. Dazu war eine eigene Satzung erstellt worden, die im Kreisausschuss im Juni 2022 bereits beraten und zur Annahme empfohlen wurde. Ilona Deckwerth (SPD) lehnte wegen der teilweise maskulinen Ausformulierungen der Tätigkeiten den Antrag allerdings ab. Die Satzung wurde mit den vier Gegenstimmen der SPD beschlossen. Im Oktober 2022 ist die Bestellung des Werkleiters und des Werkausschusses vorgesehen, so dass der Eigenbetrieb dann voraussichtlich zum Jahresbeginn 2023 starten kann.

