Zeichen für junge Kunst gesetzt

Von: Angelika Hirschberg

Die Preisträgerinnen Vero Haas (2. v. re.) und Mariella Maier (2.v. li.) umrahmt von Jurorin Urte Ehlers (li.) und Wolfgang Guggenmos, Vorstand der Antonia und Hermann Götz-Stiftung. Im Hintergrund das ausgezeichnete Werk „leave your mark“ und der Tisch aus Pappmaché. © Angelika Hirschberg

Marktoberdorf – Klein, aber beeindruckend fein zeichnet sich die aktuell eröffnete Ausstellung im Künstlerhaus mit dem Titel „Junge Kunst“ aus. Zur Vernissage am vergangenen Freitag, die zeitgleich mit der Marktoberdorfer Museumsnacht stattfand, verlieh die Stadt auch die Förderpreise der Antonia und Hermann Götz-Stiftung an zwei bemerkenswerte Künstlerinnen.

Jurorin Urte Ehlers vertrat die krankheitsbedingt fehlende Leiterin des Künstlerhauses Maya Heckelmann und bedachte die Preisträgerinnen in ihrer Laudatio mit anerkennenden und einfühlsamen Worten. Sie wurden geehrt für Kunstwerke, die unterschiedlicher nicht hätte sein können und machen erneut die vielfältige Bandbreite des jungen Kunstschaffens deutlich.



Vero Haas aus Kempten erhielt den mit 5.000 Euro dotierten ersten Preis der Antonia und Hermann Götz-Stiftung für ihr Gemälde „leave your mark“. Sie habe die Jury einhellig überzeugt und dies aufgrund ihrer sensiblen Herangehensweise und energischen Reflektion malerischer Techniken. Viel Raum für Interpretationen lässt die intime Studie zweier Figuren, die sich gegenseitig den Rücken bemalen. Vero Haas schafft somit ein feinfühliges Bild im Bild und pointiert damit nicht nur das umstrittene Thema Bodypainting, sondern auch das künstlerische Schaffen an sich.



Der zweite Förderpreis der Antonia und Hermann Götz-Stiftung mit einer Dotierung von 2.000 Euro geht an Mariella Maier aus Rosenheim, die der Jury einen originalgroßen Tisch aus Pappmaché präsentierte. Ihr Möbelstück trägt den Titel „Tischung Transformativer Gruppenprozesse“. Allerdings ging es der Künstlerin bei der Schaffung ihres Tisches nicht um eine Annäherung an den Designkünstler Donald Judd („Ein Stuhl ist ein Stuhl ist ein Stuhl...“), wie Ehlers erklärte, sondern mehr um die Verarbeitung eines leider erfolglos gebliebenen Projekts, das sich zum Ziel gesetzt hatte, die alten, verkrusteten Strukturen des Akademiebetriebs aufzubrechen. Überzeugt hat die Jury nach anfänglicher Skepsis mit welcher Konsequenz Mariella Maier alle Druckerzeugnisse und Papiere rund um das Projekt schredderte und später mit Kleister zu einem Möbelstück formte, um das sich, so wacklig es auch anmutet, letztendlich alle Parteien wieder einfinden müssten.



Die Antonia und Hermann Götz-Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, junge regionale Künstler und Künstlerinnen zu fördern und die Öffentlichkeit über das aktuelle Kunstschaffen zu informieren. Sie vergibt im fünfjährigen Turnus einen Kunstpreis an aufstrebende Talente aus den Bereichen Malerei, Grafik und Plastik. Der Wettbewerb richtet sich an Teilnehmer aus den Regionen Oberbayern und Schwaben.



Eröffnung und Preisvergabe fand anlässlich der Museumsnacht in Marktoberdorf statt, zu der viele Gäste strömten.