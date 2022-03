»Das Engagement ist herausragend«

Von: Michael Dürr

Flüchtlinge mit Kindern warten auf einem Bahnhof im polnischen Przemysl auf einen Transport. Nach Süddeutschland wollten einige nicht kommen. © Sergei Grits/AP/dpa

Landkreis – Die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker läutet die Alarmglocken: „Die Verteilung der Flüchtlinge aus der Ukraine durch den Bund verläuft chaotisch“, wetterte sie bei der jüngsten Sitzung des Kreis­ausschusses. „Es braucht dringend funktionierende Strukturen auf Bundesebene und eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge im gesamten Bundesgebiet.“

Zinnecker würdigte „das herausragende Engagement“ vieler privater Initiativen und Organisationen wie etwa des Roten Kreuzes als „bewährten Partner“. Sie könne nur „Dank sagen für das überwältigende Hilfsangebot“ aus allen Ecken des Landkreises. Man stehe allerdings auch „vor großen Herausforderungen“, zumal man sich auch weiterhin um Flüchtlinge aus anderen Ländern kümmern müsse. Nicht zuletzt habe man es ja auch noch mit der Pandemie (siehe eigener Bericht) zu tun.



Warum die Verteilung der Flüchtlinge aus der Ukraine zum Teil völlig daneben geht, schilderte Regierungsdirektor Ralf Kinkel den Ausschussmitgliedern. So sollten am 21. März rund 150 Menschen mit Bussen aus Polen frühmorgens um 4.30 Uhr in Marktoberdorf ankommen. Behörden und private Helfer hätten sich darauf vorbereitet und seien vor Ort gewesen – Busse seien indes nicht angekommen. Es habe sich später herausgestellt, dass es die Betroffenen in Polen abgelehnt hätten, nach Süddeutschland gebracht zu werden. Gleiches sei am 25. März passiert, was bei allen Helfern und Behördenmitarbeitern für reichlich Frust gesorgt habe. Maria Rita Zinnecker warb gleichwohl für Verständnis für die Flüchtlinge: „Die hoffen alle, dass der Krieg schnell vorbei ist und sie von Polen aus rasch in ihr Land zurückkehren können.“



Da aber zu befürchten sei, dass der Krieg länger andauere, seien Bund und Länder dringend gefordert. Diese müssten etwa Integrationsangebote vorlegen, Programme für Kitas und Schulen sowie deren Personal auflegen, außerdem gelte es, Perspektiven im Hinblick auf die Wohnraumsituation der Flüchtlinge zu schaffen. „Privater Wohnraum, den die Bürger zur Verfügung stellen, kann nur eine kurz- bis mittelfristige Lösung sein“, so die Landrätin. Auch beim Landratsamt liefen „intensive Bemühungen, um weitere Unterkünfte anzumieten“.



Bis das aber alles in die Gänge gekommen ist, wird nach den Worten Zinneckers „weiterhin jede Hilfe und jedes Wohnraumangebot gebraucht“. Ansprechpartner für Wohnangebote sind die örtlichen Rathäuser, die sich dann mit dem Landrats­amt ins Benehmen setzen. Für entstehende Unkosten könnten Wohnzuschüsse mit möglichst wenig bürokratischem Aufwand beantragt werden.



Insgesamt sei die Lage nur zu bewältigen, wenn alle zusammenhalten und helfen. Zinnecker: „Wir müssen es gemeinsam schaffen und mit Händen und Spenden unterstützen.“



Wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine sich genau im Ostallgäu aufhalten, ist unklar. Weil sich die Menschen nicht zwingend registrieren lassen müssen, gibt es letztlich nur Schätzungen, und die gehen von 850 bis 1.000 ohne die Stadt Kaufbeuren aus. Die ersten 99 seien am 13. März um 11 Uhr mit zwei Bussen angekommen. Bis 19 Uhr seien 88 davon vermittelt worden, die übrigen elf seien weiter gereist. Zinnecker: „Ein herausragendes Engagement der Behördenmitarbeiter und aller privaten Helfer.“ Als erste Unterbringungsmöglichkeiten hätten die Turnhallen des Gymnasiums und der Berufsschule zur Verfügung gestanden. Das klare Ziel bestehe aber „in einer umgehenden Weitervermittlung durch die Ausländerbehörde an private Helfer, die Wohnraum angeboten haben“.



Stand 23. März sind laut Landratsamt 523 Menschen aus der Ukraine im Alter zwischen 14 und über 100 registriert, davon 249 Frauen und 219 Kinder und Jugendliche. Während man anfangs nur 15 bis 20 Registrierungen pro Tag geschafft habe, seien es heute zwischen 50 und 60, freute sich die Land­rätin. Jeder Registrierte erhalte eine sogenannte Fiktionsbescheinigung, mit der er sofort arbeitsberechtigt sei.



Zu Beginn der Sitzung hatten sich die Teilnehmer des Kreisausschusses zu einer Schweigeminute erhoben, um „der unschuldigen Opfer des völkerrechtswidrigen Angriffs von Russland auf die Ukraine“ (Zinnecker) zu gedenken.