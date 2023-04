Marktoberdorf: Nancy Stephan ist neue Leiterin für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Von: Angelika Hirschberg

Nancy Stephan (kl. Foto) ist neue Leiterin für öffentliche Sicherheit und Ordnung in Marktoberdorf. © Christoph Jorda, Touristik Marktoberdorf/privat

Marktoberdorf – Als neue Leiterin der Abteilung öffentliche Sicherheit und Ordnung kommt Nancy Stephan in vielen Bereichen mit den Bürgerinnen und Bürgern in Berührung. Die 39-Jährige hat zum 1. März die Nachfolge von Carolin Chilian angetreten, die nach Seeg wechselte.

Vor ihrem Antritt in der Stadtverwaltung war Nancy Stephan im Landratsamt München als Leiterin des Sachgebiets Waffen- und Sprengstoffrecht tätig. Die Diplom-Verwaltungsoberinspektorin wird in Marktoberdorf auch die Leitung der Landtags- und Bezirkstagswahl im Herbst durchführen. In ihre Zuständigkeit fallen außerdem ordnungsrelevante Themen wie Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, Lärmbelästigungen oder illegale Müllablagerung. Die Überwachung von Veranstaltungen sowie Kontrollen im öffentlichen Raum gehören auch zu ihren Aufgaben. Nach den Wahlen will sie sich auch zur Standesbeamtin fortbilden lassen.



„Als junge Familie haben wir uns dazu entschlossen, aus der Innenstadt Münchens nach Kaufbeuren, in die Heimat meines Mannes, zu ziehen“ sagt sie und ergänzt: „Ich liebe die Natur und die Ruhe, die diese Region bietet.“