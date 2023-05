Ölverschmutzung am Ette: Weiher kontaminiert

Glücklicherweise wurde die Ölverschmutzung rechtzeitig entdeckt, dass sie sich nict ungehindert ausbreiten konnte. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa/Illustration

Marktoberdorf – Am Montagvormittag stellten Mitarbeiter des Bauhofs Marktoberdorf einen großen Ölfleck auf dem Schotterparkplatz des Ettwieser Weihers fest. Durch den Regen wurde das Öl in die angrenzende Kanalisation gespült und gelangte von dort auch in den Ettwieser Weiher.

Auf der Wasserfläche bildete sich im Bereich des Zuflusses ein etwa 15 Meter langer Ölfilm. Durch Ölbindemittel und Ölsperren konnte eine weitere Ausbreitung des Öls verhindert werden.

Das Wasserwirtschaftsamt Kempten überprüfte den entstandenen Schaden vor Ort. Bisher, teilt das Amt mit, sei nicht davon auszugehen, dass durch das Öl ein nachhaltiger Schaden am Weiher entstanden ist.

Als Verursacher der Verunreinigung konnte auf dem Parkplatz des Weihers ein defekter Pkw festgestellt werden, der Öl verlor. Die Beamten der Polizeiinspektion Marktoberdorf ermittelten den Halter des Fahrzeugs. Diesen erwartet nun eine Anzeige wegen Gewässerverunreinigung.